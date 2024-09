Raúl Richters Freundin Vanessa zieht für den Playboy blank

Vanessa Schmitt lässt ihre Hüllen fallen! Die Partnerin des Schauspielers Raúl Richter (37) ist derzeit nicht nur im Sommerhaus der Stars zu sehen, sondern ziert außerdem das aktuelle Cover vom Playboy. Zwar wurden die heißen Aufnahmen schon vor ein paar Wochen gemacht, ihr Liebster bekam die Bilder jedoch ebenso wie alle anderen erst mit der Veröffentlichung zu Gesicht. Vanessa wollte ihn mit "dem fertigen Ergebnis überraschen", wie sie gegenüber Bild ausplaudert. So oder so scheint Raúl begeistert von den sexy Pics zu sein: Im Netz teilt der GZSZ-Star einen Screenshot des Covers und schreibt dazu: "Sehr stolz auf dich."

Nicht nur Raúl ist glücklich mit den Aufnahmen – auch Vanessa ist mit dem Ergebnis vollends zufrieden. Und das, obwohl sie zuletzt immer wieder Unsicherheiten mit ihrem Körper quälten. "Ich war eigentlich immer zufrieden mit meinem Körper und hatte nichts großartig an ihm auszusetzen. Allerdings habe ich letztes Jahr sechs, sieben Kilo zugenommen und damit einen Punkt erreicht, an dem ich mir manchmal wünsche, dass ich wieder so sportlich schlank wie davor wäre", verrät sie im Interview mit dem Playboy. Doch trotz ihrer anfänglichen Zweifel sei die 28-Jährige mittlerweile mehr als froh, das Angebot angenommen zu haben: "Am Ende habe ich die Bilder gesehen und finde sie superschön. Man muss ja nicht immer aussehen wie ein Model, das ein Sixpack hat."

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Vanessa leicht bekleidet in heißen Posen präsentiert. Im vergangenen Jahr heizte die Influencerin ihren Followern mit einigen Schnappschüssen ordentlich ein: Auf Instagram veröffentlichte sie einige aufreizende Fotos von sich, auf denen sie sich nur mit Dessous bekleidet auf ihrem Motocross-Bike rekelt. "Sie hatte nur noch Stiefel an. Spaß beiseite", witzelte sie damals.

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, Influencerin

Instagram / CrOKwLpNloT Vanessa Schmitt im April 2023

