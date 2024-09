Stilsicher: Prinzessin Beatrice überzeugt in royaler Eleganz

Die älteste Tochter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) beweist, dass sie ein Händchen für Mode hat. Prinzessin Beatrice (36) stattete dem Haven House Kinderhospiz in London kürzlich einen Besuch ab, während dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (34) einen Baum pflanzte. Wie Fotos zeigen, die Hello! vorliegen, begeisterte sie vor Ort jedoch nicht nur durch ihrem Einsatz, sondern auch mit ihrem Look: Sie trug ein marineblaues Midikleid mit weißem Blumenmuster und kombinierte dazu Ballerinas der Marke Chanel.

Während die 36-Jährige die Menschen um sie herum im Laufe der Veranstaltung mit ihrem Auftreten überzeugte, schien auch sie angetan – und zwar von dem Veranstaltungsort daselbst. "Dieses Hospiz ist ein Leuchtfeuer der Liebe und Unterstützung für so viele Familien", schwärmte Beatrice in einer Ansprache und fügte hinzu: "Das Mitgefühl sowie die Pflege, die hier geleistet werden, sind wirklich inspirierend, und es ist ein Privileg, an diesem besonderen Tag dabei zu sein."

Doch auch ihre jüngere Schwester zauberte den Gästen der Gartenparty ein Lächeln ins Gesicht. Auf Instagram teilte Eugenie ein Video ihres Besuchs und schrieb dazu: "Ich hatte heute das große Glück, mit meiner Schwester das Haven-Hospiz zu besuchen. [Die Einrichtung] finanziert spezialisierte Pflege für Kinder, die lebenslimitierende oder lebensbedrohliche Krankheiten haben." Außerdem, betonte sie, sei es unglaublich gewesen, "die liebevolle Arbeit zu sehen" und "einige der Kinder und Familien zu treffen", deren Leben sich durch das Hospiz verändere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, Britischer Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige