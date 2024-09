Rührend: Prinzessin Eugenie und Beatrice besuchen ein Hospiz

Es ist keine Seltenheit, dass Prinzessin Beatrice (36) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34) repräsentative Aufgaben des britischen Königshauses übernehmen. So auch an diesem Dienstag, als die beiden an einer Gartenparty des Haven House Kinder-Hospiz mit ihrer Anwesenheit den Kindern und ihren Familien ein Lächeln aufs Gesicht zauberten. In einem Video auf Instagram teilte Eugenie mit: "Ich hatte heute das große Glück, mit meiner Schwester das Haven Hospiz zu besuchen." Weiter erklärt sie: "[Die Einrichtung] finanziert spezialisierte Pflege für Kinder, die lebenslimitierende oder lebensbedrohliche Krankheiten haben."

Während ihres Besuchs führten sie viele Gespräche, pflanzten einen Baum und zeigten, dass die Arbeit der Anwesenden vom Königshaus sehr geschätzt werde. "Es war so unglaublich, die liebevolle Arbeit zu sehen, die dort geleistet wird und einige der Kinder und Familien zu treffen, deren Leben sich durch die Pflege und Unterstützung, die sie hier erhalten, verändert", fügt die 34-Jährige hinzu. Wie Hello! berichtet, fand auch ihre ältere Schwester in einer Ansprache vor Ort rührende Worte für die Institution: "Dieses Hospiz ist ein Leuchtfeuer der Liebe und Unterstützung für so viele Familien. Das Mitgefühl und die Pflege, die hier geleistet werden, sind wirklich inspirierend und es ist ein Privileg, an diesem besonderen Tag dabei zu sein."

Eugenie und Beatrice stehen in diesen schweren Zeiten mehr denn je für ihre Familie ein. Seitdem die Krebserkrankungen von ihrem Großonkel König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) – der Ehefrau ihres Cousins – öffentlich bekannt wurden, springen sie immer wieder als royale Vertreter ein. Die Unterstützung durch Prinz Andrews (64) Töchter wird vom Königshaus geschätzt, wie ein Insider im Gespräch mit Hello! verriet: "Sie hatten schon immer einen Sinn für Dienst und Pflicht, den sie wahrscheinlich von ihrer Großmutter geerbt haben. Und sie haben gezeigt, dass man ihnen im Rampenlicht vertrauen kann."

