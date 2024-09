Endlich: "The Taste" kommt in wenigen Wochen wieder zurück

Gute Nachrichten für die Fans von The Taste: Die beliebte Kochsendung geht bereits in wenigen Wochen in die nächste Runde. Wie Sat.1 nun verkündet, läuft die 13. Staffel des Kochwettbewerbs schon ab dem 23. Oktober im Fernsehen. Immer mittwochs um 20:15 Uhr kämpfen Deutschlands beste Kochtalente um das Preisgeld von 50.000 Euro. Mit dabei sind wie gewohnt die vier Juroren und Star-Köche Alexander Herrmann (53), Alex Kumptner (41), Tim Raue (50) und Frank Rosin (58)! Moderiert wird das Spektakel von Angelina Kirsch (36).

Die vier Juroren können es kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht. Das machten sie im Interview mit dem Sender mehr als deutlich. "Ins Studio zu kommen, ist im ersten Moment so was wie nach Hause kommen", schwärmte Tim. Und auch Frank stimmte ihm zu: "Wir dürfen endlich in unser Zuhause!" Auch Alexander fühlt sich bei "The Taste" offenbar pudelwohl. "Das ist ja nicht nur mein Wohnzimmer, sondern auch ein bisschen meine heimliche Küche", verriet der bayrische Starkoch. Ganz ähnlich sieht es Alex. "Das ganze 'The Taste'-Team ist wie eine Familie", fand der Österreicher positive Worte.

Für Alex wird es in der neuen Staffel ganz besonders ernst. Denn er muss den Titel verteidigen. Im letzten Jahr konnte sich eine Kandidatin aus seinem Team durchsetzen. Die leidenschaftliche Köchin Mona Hiermaier konnte im Finale gegen ihre Mitstreiter Daniel und Nina überzeugen und erkochte sich den Sieg.

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Tim Raue, Dezember 2022

SAT.1 / Jens Hartmann Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue, die "The Taste"-Coaches

