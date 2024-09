Katy Perry dankbar für bedingungslose Liebe ihrer Tochter

Katy Perry (39) verriet laut OK! Magazine in ihrer Dankesrede bei den MTV VMAs 2024, dass die Geburt ihrer Tochter Daisy Dove (4) ihr Leben grundlegend verändert hat. So erklärte die Pop-Diva: "Ich liebe dieses Gefühl von Ganzheit und Bodenständigkeit. Die Mutterschaft hat mein ganzes Leben zum Besseren gewandelt." Daisy, deren Vater niemand Geringeres als Hollywood-Schönling Orlando Bloom (47) ist, kam am 26. August 2020 zur Welt. Seitdem verzaubert die Kleine ihre Eltern Tag für Tag.

In ihrer Rede lieferte die Sängerin ihren Fans außerdem einen intimen Einblick hinter die Kulissen. So machte sie unter anderem deutlich, dass sie zwischen ihren Las Vegas-Shows und den Vorbereitungen für ihr neues Album "143" – welches am 20. September 2024 erscheinen soll – täglich für ausreichend Zeit mit ihrer Tochter sorgt. Wie sehr sie ihr neues Leben als Mutter liebt, verriet die 41-Jährige bereits zuvor gegenüber E! News: "Was mir Daisy gegeben hat, ist die bedingungslose Liebe, die ich immer gesucht habe." Diese Liebe sei es, die die Sängerin in ihrem Schaffen und in ihrem Alltag inspiriere und die sie jeden Tag aufs Neue antreibe.

Katy hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte persönliche Entwicklung durchgemacht: Nach einer schwierigen Phase im Jahr 2017, in der sie sowohl beruflich als auch persönlich Tiefpunkte durchstand, fand sie nach der Teilnahme an einem Retreat wieder zu sich selbst und zu ihrem Verlobten Orlando zurück. Katy beschreibt ihre neue Rolle als Mutter als ein unvorstellbares Glück, das ihr Leben und ihre Prioritäten völlig verändert habe. "Ich fühle mich, als würde ich einen Teenagertraum leben", scherzte sie in Anlehnung an ihren berühmten Song "Teenage Dream" kürzlich. Orlando, der Sohn Flynn (13) aus einer früheren Beziehung mit Model Miranda Kerr (41) in die Beziehung gebracht hat, unterstütze sie mit seiner Erfahrung als Vater.

Instagram / katyperry Katy Perry, Orlando Bloom und ihre Tochter Daisy

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

