Katy Perry und ihr Orlando teilen auf der Bühne heißen Kuss

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) zeigten ihre Liebe ganz öffentlich! Die Sängerin hat bei den diesjährigen MTV Video Music Awards den Video Vanguard Award abgesahnt, also den Ehrenpreis fürs Lebenswerk im Bereich der Musikvideos. Und diese besondere Auszeichnung wurde ihr von niemand Geringerem überreicht als von ihrem Ehemann. Als dieser sie auf die Bühne rief, um ihr den Award auszuhändigen, fiel sie ihm um den Hals und gab ihrem Liebsten einen leidenschaftlichen Kuss.

Ob das möglicherweise auch an der rührenden Rede lag, die der Schauspieler seiner Herzensdame während der Verleihung widmete? Immerhin machte der "Der Herr der Ringe"-Star seiner Frau laut People vor versammelter Mannschaft eine emotionale Liebeserklärung. "Ihr kennt sie als globalen Superstar, der Liebe, Licht und seinen einzigartigen Humor in jeden Song, den er schreibt, und jedes Musikvideo, das er dreht, einbringt", begann Orlando und schwärmte weiter: "Ich kenne sie als Mutter, als Partnerin, die dieselbe Liebe und Freude in unsere Familie bringt."

Die Musikerin und der Filmstar gehen – mit einer kurzen Unterbrechung – bereits seit 2016 gemeinsam durchs Leben. 2019 nahm der "Fluch der Karibik"-Darsteller dann all seinen Mut zusammen und stellte seiner Angebeteten die Frage aller Fragen. Mittlerweile ist das Paar also seit rund fünf Jahren verlobt und hat eine gemeinsame Tochter. Doch wann steht eigentlich die Hochzeit der Turteltauben an? "Sie hoffen, die Dinge bis zum Ende des Jahres offiziell zu machen", verriet eine Quelle vor einigen Monaten gegenüber Us Weekly und erklärte, dass die beiden es bevorzugen, zu heiraten, "wenn die Zeit für sie beide richtig ist."

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry bei den MTV Video Music Awards 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

