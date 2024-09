Mariella Ahrens verrät den Zeugungsort ihrer Tochter (17)

Mariella Ahrens (55) erzählt pikante Details aus ihrer Vergangenheit! Im Interview mit RTL gibt die Schauspielerin zu, wo ihre Tochter Lucia vor fast 18 Jahren gezeugt wurde. "Wir waren in Paris und danach war ich schwanger", erinnert sich Mariella schmunzelnd an die romantischen Tage zurück, die sie mit ihrem damaligen Ehemann Patrick Graf von Faber-Castell in der Stadt der Liebe verbracht hatte. Noch immer hat sie eine besondere Verbindung zu der französischen Metropole: "Ich mag Paris sehr gerne. Also ich finde, das ist wirklich eine schöne Stadt. Unabhängig von der Romantik hat es ja auch tolle Museen, tolle Häuser, man kann supertoll essen."

Mariellas Tochter Lucia, die inzwischen 17 Jahre alt ist, weiß von ihrer besonderen Entstehungsgeschichte und findet diese recht cool. "Sie mag Paris und sagt: Damit kann ich umgehen", betont die 55-Jährige. Dennoch hält sich die Die Verräter – Vertraue Niemandem!-Teilnehmerin mit weiteren intimen Details zu dieser Nacht zurück, um ihre Tochter zu schützen. "Die Information, dass es romantisch in Paris war, reicht", witzelt sie im Interview.

Mariella Ahrens ging in ihrem Leben schon zwei Mal den Bund der Ehe ein. Von 2001 bis 2002 war sie mit dem Investmentbanker Jost Paffrath verheiratet. Ihre Tochter Lucia kam während der Ehe mit Patrick zur Welt – sie waren insgesamt sechs Jahre verheiratet. Nach dem zweiten Ehe-Aus datete Mariella hin und wieder Männer, doch seit etwa vier Jahren geht sie als Single durchs Leben.

Mariella Ahrens und Lucia von Faber-Castell, 2024

Mariella Ahrens, 2024

