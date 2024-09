Prinz William vertritt König Charles bei einer Militärparade

Prinz William (42) hat heute in Vertretung von König Charles (75) an einer großen Militärveranstaltung teilgenommen. Der Prinz von Wales besuchte die Sovereign's Parade auf dem Royal-Air-Force-College in Lincolnshire, wo er eine Rede hielt und die Absolventen der Luftwaffenbasis beglückwünschte. "Es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und meinen Vater zu vertreten", äußerte sich der Thronfolger laut dem Mirror und fügte an die Absolventen gerichtet hinzu: "Die Beziehungen, die Sie durch Ihre Ausbildung aufgebaut haben, werden entscheidend sein, um in Ihren zukünftigen Aufgaben erfolgreich zu sein und die Sicherheit aller unserer Nationen zu stärken."

William trug für den Anlass seine vollständige Royal-Air-Force-Uniform und zeigte weiterhin den viel diskutierten Bart, den er erstmals vor wenigen Wochen zur Schau gestellt hatte. Seine Teilnahme an der Parade erfolgte kurz nachdem er gute Nachrichten über den Gesundheitszustand seiner Frau, Prinzessin Kate (42), verkündet hatte, die ihre Chemotherapie kürzlich beendet hatte. Von der Britin war bei der Parade allerdings keine Spur zu sehen. Trotzdem hat der Ort des Geschehens eine besondere Bedeutung für das Paar. 2008 hatte William dort seine Pilotenschwinge erhalten, während Kate ihm zugejubelte.

Erst am Mittwoch verkündete Charles, dass er auf seiner bevorstehenden Reise nach Australien und Samoa ein Reiseziel auslassen müsse: "Es tut mir sehr leid, dass ich Ende Oktober aufgrund der Anweisungen meines Arztes nicht nach Neuseeland reisen kann. Aber ich hoffe, dass es bald einen anderen Anlass geben wird, um dorthin zu reisen", soll der amtierende Monarch auf einer Veranstaltung gegenüber dem neuseeländischen Rugbyteam der Frauen gesagt haben, wie der Mirror berichtete.

Getty Images Prinz William bei der Sovereign's Parade

Instagram / blackferns König Charles III. und neuseeländische Rugby-Spielerinnen, 2024

