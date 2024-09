Venus? Blackpink-Star Lisa Manobal bezaubert bei den VMAs

Es ist eine ganz besondere Nacht: Bei den MTV Video Music Awards glitzern und glänzen die größten Stars der Musikszene. Auch das Genre "K-Pop" ist vertreten, denn Lisa Manobal (27) von der beliebten Band Blackpink legt auf dem roten Teppich einen eleganten Auftritt hin: Sie trägt ein bodenlanges Kleid in einer zarten Champagnerfarbe, das sich in einem Stück um den Körper der Musikerin zu legen scheint. Dabei verdeckt es ihre langen braunen Haare mit einer Kapuze und ihre Arme bis hoch zu den Schultern mit langen Handschuhen. Unterbrochen wird der Look von dem Korsett, das dem Kleid mit seinen goldenen Verzierungen etwas Struktur verleiht. Wie Vogue berichtet, erinnert der Look in seiner Form und Farbe an das Gemälde "Die Geburt der Venus" von Sandro Botticelli.

Das Make-up der Sängerin ist romantisch und zart. Als einziges Accessoire trägt sie eine goldene Kette in Form einer Schlange um den Hals. Im Internet sorgte Lisa mit ihrem eleganten Look für mächtig Aufsehen. Auf X schwärmen die Fans: "Sie ist eine echte Ikone!", "Sie sieht so verdammt schön aus, wow! Sie sieht wie eine Göttin aus." und "Sie hat definitiv den schönsten Look des Abends an!" Ein Fan schreibt sogar: "Sie ist so eine Diva und ich liebe es! Ihre Schönheit strahlt von innen heraus, sie hat einfach eine wundervolle Präsenz."

Obwohl Blackpink gerade eine Pause von Gruppenprojekten einlegt, bleibt Lisa als Solokünstlerin der Bühne nicht fern. Bei den VMAs performt sie ihre neuen Songs "Rockstar" und "New Woman" und bekommt für Ersteren dieses Jahr sogar den Award für den besten K-Pop-Song verliehen. Doch dieses Jahr bot der Sängerin noch mehr als nur Musik: Im Februar launchte sie ihr eigenes Unternehmen LLOUD, eine Managementfirma, und sie schnappte sich im gleichen Monat eine Rolle in der neuen Staffel der beliebten Comedyshow "The White Lotus". Damit wird sie im kommenden Jahr ihr Debüt als Schauspielerin feiern.

Getty Images Lisa Manobal, Sängerin

Getty Images Lisa Manobal, Musikerin

