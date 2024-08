Nach Trennung: Datet Helen Flanagan wieder einen Fußballer?

Helen Flanagan (34) ist nach ihrer Trennung von Scott Sinclair wohl wieder verliebt – und zwar erneut in einen Fußballer! Die Schauspielerin feierte kürzlich ihren 34. Geburtstag in Manchester inmitten ihrer Freunde und Co-Stars, darunter auch Lauryn Goodman. Doch auch Fußballprofi Robbie Talbot war mit dabei. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass der Brite mehr als nur ein einfacher Gast gewesen sein soll: Er und die Dreifach-Mama sollen miteinander anbandeln. "Helen ist absolut hin und weg. Sie sehen zusammen fantastisch aus und sie verdient es, nach allem, was sie durchgemacht hat, wieder glücklich zu sein", so berichtet die Quelle.

Bisher haben sich weder die Ex-"Coronation Street"-Darstellerin noch der Sportler zu den Liebesgerüchten geäußert. Laut dem Informanten wollen die beiden ihre Romanze aber auch möglichst bedeckt halten: "Sie hat versucht, die Dinge aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, aber das ist schwierig geworden, als ihre Gefühle füreinander gewachsen sind." Bei Helens Geburtstagsfeier hielten sie und Robbie sich aber nicht mit ihren Gefühlen zurück – "Helen hat auf ihrer Party kein Geheimnis aus ihrer neuen Beziehung gemacht, aber es ist noch sehr früh [in ihrer Beziehung]", verrät die Quelle.

Helen hatte sich 2022 nach 13 gemeinsamen Jahren und drei Kindern von Scott Sinclair getrennt und versuchte danach, sich langsam wieder in die Dating-Welt zu wagen. Ein Schritt dahin war ihre Teilnahme an der Show "Celebs Go Dating". Dort sprach Helen auch offen über ihre Gefühle nach der Trennung und die Schwierigkeiten, als Single-Mama wieder jemanden kennenzulernen: "Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe, dass mich jemand wirklich lieben wird. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht weiß, ob ein Mann in mir mehr als nur Sex sehen wird, weil ich drei Kinder habe. Ich glaube, es ist meine Unsicherheit, zurückgewiesen zu werden."

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern

Getty Images Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2018

