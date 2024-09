Helene verkündet: "Die Helene Fischer Show" kommt zurück

Helene Fischer (40) hat tolle News zu verkünden: Ihre beliebte "Die Helene Fischer Show" wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Mit großer Begeisterung richtet sie sich auf Instagram mit einer Videobotschaft an ihre Fans und erklärt, dass der Vorverkauf für die Show schon am 18. September beginnt. "Ihr Lieben, ja: 'Die Helene Fischer Show' wird es auch in diesem Jahr wieder geben!", schreibt die Sängerin dazu und fügt an, dass sich ihre Fans bereits jetzt für den Pre-Sale registrieren können.

Zusätzlich bedankt sich Helene für die Glückwünsche zu ihrem 40. Geburtstag und betont, dass es nun wieder mehr von ihr geben wird. "Ich freue mich riesig, wenn ich euch dann wiedersehe. Irgendwie war es ein bisschen still dieses Jahr. Umso schöner, dass ihr so viel Spaß hattet mit den Aktionen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann persönlich wiedersehen, um das Jahr gemeinsam abzuschließen", äußert sie sich begeistert.

Helene, die 2011 mit ihrer ersten Ausgabe der Show debütierte, hat im Laufe der Jahre zahlreiche nationale und internationale Gäste in ihrer Sendung begrüßt. Im vergangenen Jahr fand "Die Helene Fischer Show" erstmals nach vier Jahren Pause wieder statt. Die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin gibt immer wieder Einblicke in ihre intensive Vorbereitung für die Show. Fans wissen: Helene gibt stets alles, um eine unvergessliche und magische Fernsehnacht zu kreieren.

Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

