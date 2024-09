Neuheit: Sophia Thomalla crasht "Are You The One?"-Matchbox

Sophia Thomalla (34) holt noch ein Ass aus dem Ärmel! Derzeit suchen die Kandidaten bei Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem perfect Match – und Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (25) sind felsenfest der Überzeugung, dass sie füreinander bestimmt sind. Die Matchbox-Entscheidung in der neuen Folge soll Klarheit liefern – aber Moderatorin Sophia schaltet sich dazwischen. "Mit mir habt ihr wohl nicht gerechnet, oder? Ich wollte euch beiden aber unbedingt etwas mit auf den Weg geben. Haltet euch ruhig fest: 50.000 Euro. Dafür müsstet ihr mir nur eure eigene Matchbox verkaufen", verkündet sie. Das Geld wäre für die ganze Gruppe und würde das Preisgeld auf 160.000 Euro erhöhen.

Für Lukas und Jenny kommt das aber nicht in die Tüte. "Nein, auf gar keinen Fall! 50.000 Euro sind viel zu wenig, das macht gar keinen Sinn", meint Jenny und auch Lukas stimmt ihr zu. Schließlich erfahren die Turteltauben, ob sie ein Match sind oder nicht. Und tatsächlich heißt es für Jennifer und Lukas: No Match! Sprachlos stehen die zwei erst einmal nur herum. Die Love Island-Bekanntheit betont allerdings: "Das ändert nichts daran, wie wir fühlen."

Obwohl Jenny und Lukas diesen Niederschlag einstecken müssen, betonen sie die Echtheit ihrer Gefühle. Wie es nach der Show bei ihnen weitergegangen ist, ist bislang noch nicht bekannt. Vor wenigen Tagen plapperte Jenny jedoch auf TikTok aus: "Wie ich selber darüber lachen muss, wie verwirrt ich bei AYTO war." Ist das eine Andeutung auf das Ende mit Lukas?

