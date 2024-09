Anna-Maria Ferchichis Tochter Amaya muss ins Krankenhaus

Vor wenigen Stunden gab Anna-Maria Ferchichi (42) via Instagram besorgte Neuigkeiten bekannt: Ihre Tochter Amaya (2) hat sich beim Trampolinspringen verletzt und musste ins Krankenhaus. "Sie ist falsch aufgekommen und kann nicht mehr auftreten," berichtete Anna-Maria in ihrer Story. Der Fuß der Kleinen schwoll an, sodass der Weg ins Krankenhaus unumgänglich wurde. Auf dem Weg dorthin bekam das Drillingsmädchen zum Trost ein Stückchen Kuchen, an dem sie tapfer herumknabberte. "Hoffentlich ist nichts gebrochen," kommentierte die siebenfache Mama die Situation, während sie den dick angeschwollenen Fuß ihrer Tochter zeigte.

Im Krankenhaus angekommen, teilte Anna-Maria einen weiteren Einblick mit ihren Followern. Ein Foto zeigt die kleine Amaya, wie sie tapfer auf dem Krankenhausbett sitzt, den verletzten Fuß sicher in einen dicken, weißen Verband gewickelt. "Oh, nein," schrieb die Ehefrau von Bushido (45) voller Sorge dazu. Trotz der sichtbaren Schwellung zeigte die Zweijährige keine Anzeichen von Tränen und ließ sich nicht unterkriegen. Mit bewundernswerter Ruhe hielt sie ihren Fuß in die Kamera, während sie geduldig abwartete. Auf einem weiteren Bild sieht man sie neben ihrer Schwester, die ihr liebevoll zur Seite steht und ihr seelischen Beistand leistet.

Doch das war nicht das erste Mal, dass die Familie dieses Jahr um Amaya bangen musste. Die Kleine litt an einem Abszess im Hals, der im März operativ entfernt werden musste. Anna-Maria zeigte sich damals besonders vor dem Eingriff sehr besorgt: "Ihr OP-Hemd ist viel zu groß. Mein Herz ist richtig schwer." Glücklicherweise verlief die Operation reibungslos. "Runter, Mini-OP und wieder aufs Zimmer waren nicht mehr als eine Stunde," schrieb die Vollblut-Mama erleichtert und teilte ein Bild ihrer unerschrockenen Tochter im Krankenbett.

Instagram / anna_maria_ferchichi Amaya Ferchichi, Kind von Bushido und Anna Maria Ferchichi

Instagram / bush1do Bushido und seine Tochter Amaya im Krankenhaus, 01. November 2022

