Aus Rache? Ben Affleck gibt Matt Damons Ehefrau einen Kuss

Wie heißt es so schön: Freunden gibt man ein Küsschen. Das scheint sich auch Ben Affleck (52) gedacht zu haben, der sich aktuell besonders auf die Unterstützung seiner Engsten verlassen kann. Auf neuesten Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie der Filmstar Luciana Barroso (48) im Arm hält und sie mit einem Schmatzer auf ihren Kopf beglückt. Die Beauty ist die Ehefrau von Bens BFF Matt Damon (53) und ist seit vielen Jahren ein wichtiger Mensch im Leben des Batman-Stars.

Oder wollte er sich mit dieser intimen Geste nur an seinem besten Freund rächen? Immerhin wurde Matt zuletzt händchenhaltend mit Bens Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) abgelichtet. Auf dem roten Teppich des Toronto International Film Festivals sei es zwischen dem "Good Will Hunting"-Darsteller und der Sängerin laut Page Six zu einem äußerst innigen Gespräch gekommen – das anscheinend so ergreifend war, dass sie sogar einander festhalten mussten.

Doch um Rache wird es sich in diesem Fall wohl eher nicht gehandelt haben. Wie ein Insider gegenüber NewsNation verriet, soll Ben nämlich bereits über das Ehe-Aus und die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin hinweg sein. "Er ist so glücklich darüber, jetzt frei zu sein", erklärte die Quelle. Der 52-Jährige würde Jennifer trotz jeglicher Versuche ihrerseits, in sein Blickfeld zu gelangen, nicht hinterhertrauern. Es würde ihn angeblich "völlig kalt lassen".

Getty Images Luciana Barroso and Matt Damon bei der Met Gala 2024

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

