König Frederiks erstes Galadinner nach Amtsübernahme geplant

König Frederik (56) und seine Frau Königin Mary (52) stehen vor einem besonderen Moment in ihrer noch jungen Regentschaft: Am 8. Oktober richten sie ihr erstes Galadinner als Königspaar aus – das bestätigt der dänische Palast jetzt selbst auf Instagram. Anlass ist der Staatsbesuch der neuen isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir und ihrem Ehemann Björn Skúlason. Diese festliche Veranstaltung, die am ersten Abend des Besuchs stattfinden wird, markiert eine bedeutende Premiere für das Königspaar, das erst im Januar dieses Jahres die dänische Krone übernommen hat.

Wie der dänische Hof ebenfalls mit dem Post bekannt gibt, werden bei diesem Staatsbesuch besonders die Beziehungen zwischen Island und Dänemark im Mittelpunkt stehen. Frederik und Mary wollen sich auf die Zusammenarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit konzentrieren – ein Thema, das beiden sehr am Herzen liegt. Weitere genaue Programmpunkte und Termine des Besuchs werden in den kommenden Tagen erwartet. Sicher ist aber, dass das Königspaar alles daran setzen wird, die Gäste aus Island gebührend zu empfangen und die diplomatischen Beziehungen zu stärken.

Für Frederik und Mary markiert das Galadinner ihren ersten großen offiziellen Auftritt als Gastgeber – dabei strahlte das königliche Paar schon so einige Male bei royalen Events seit seiner Amtsübergabe. So strahlten der 56-Jährige und seine Frau zuletzt bei Dänemarks Flaggentag, an dem dänische Soldaten gewürdigt werden, die für ihr Land im Einsatz waren: Frederik erschien in seiner Marine-Uniform, während Mary ein langärmeliges schwarzes Kleid trug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Mary und König Frederik im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige