Viele Wege zum Ziel: Diesen Preis würde Usher gerne gewinnen

Er gehört zu den beliebtesten Musikern der Welt: Usher (45) steht seit den späten 90ern im Rampenlicht und feierte schon unzählige Erfolge in der Musikbranche. Trotzdem gibt es eine Sache, die er bisher noch nicht für sich gewinnen konnte. Im Interview mit Us Weekly verrät der Sänger: "Ich würde gerne einen Oscar gewinnen." Dass diese Preise gewöhnlich für äußerste Exzellenz in der Filmbranche vergeben werden, scheint ihn nicht zu verunsichern. "Es gibt Dokumentarfilme, die Oscars gewonnen haben. Es gibt Live-Auftritte, die Oscars gewonnen haben. Wer weiß? [...] Es gibt so viele verschiedene Dinge in den musikalischen Kategorien, die möglicherweise eine Rolle spielen könnten", erklärt er.

Einen Spielfilm hat er aktuell nicht auf dem Schirm, aber dafür einen Dokumentarfilm. Sein Konzertfilm "Rendezvous In Paris" zeigt Ausschnitte seiner legendärsten Konzerte aus dem vergangenen Jahr und gibt Einblicke in intime Momente nach den Shows. Der "Numb"-Interpret ist von seiner Doku sehr überzeugt. "Wir haben so viel Energie und Mühe darauf verwendet, diesen Film zu etwas zu machen, das die ganze Welt erleben kann", erzählt er und fügt an: "Aber dieser Film fängt so viel von der Live-Performance ein und noch einiges mehr."

Im August mussten die Fans des R&B-Sängers allerdings einen herben Schlag einstecken: Obwohl seine bisher größte Tour bereits in den Startlöchern gestanden hatte, musste er die ersten Konzerte absagen. Grund dafür war eine fiese Nackenverletzung, die er sich während einer Probe zugezogen hatte. Seine Ärzte hatten ihm daraufhin die Auftritte untersagt und so wurden sie auf Ende des Jahres verlegt. Auf Instagram zeigte der Musiker sich dankbar: "Ich liebe meine Fans und danke euch für euer Verständnis, [...] damit ich euch die hundertprozentige Leistung geben kann, die ihr erwartet."

Getty Images Usher, Sänger

Getty Images Usher, Sänger

