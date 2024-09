Deshalb laß Sam Asghari die Memoiren von Ex Britney nicht

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Britney Spears (42) "The Woman in Me" –ihre Memoiren, in denen sie von ihrer Zeit unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72) erzählt. Das Buch feierte überall auf der Welt riesige Erfolge, auch wegen der vielen schockierenden Enthüllungen, die es enthält. Eine Person bekennt sich jetzt allerdings dazu, die Schriften noch nicht gelesen zu haben, obwohl er der Sängerin einst sehr nah gestanden hat. Ex-Mann Sam Asghari (30) zeigte sich im Interview mit The Hollywood Reporter bezüglich seiner einstigen Ehe mit der Sängerin zurückhaltend. Dennoch erklärt er: "Ich habe das Buch nicht gelesen, weil ich dabei war." Tatsächlich war das Werk nur zwei Monate nachdem er die Scheidung von der "Lucky"-Interpretin eingereicht hatte erschienen.

Britneys Memoiren sollen sogar verfilmt werden. Aktuell wird aber noch nach der perfekten Besetzung für den Pop-Star gesucht. In einem früheren Interview mit Entertainment Tonight betonte Britneys Ex: "Ich hoffe nur, dass sie ihre Erlaubnis haben und ihrem Vermächtnis gerecht werden, denn es ist ein wirklich starkes Vermächtnis." Aktuell möchte er jedoch nicht über sein privates Leben oder seine heutige Beziehung zu Britney sprechen. "Es sind einfach die Werte, die ich habe. Wenn mein Leben privat ist, ist es privat", erklärt er dazu.

In der Vergangenheit zeigte sich das Model immer wieder sehr dankbar für die Ehe mit Britney – auch nach dem Ende ihrer Beziehung. Gegenüber E! News schwärmte er sogar: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen." Britney und Sam hatten sich 2022 nach fünf Jahren Beziehung das Jawort gegeben. Zum Ende ihrer Beziehung soll die Liebe der beiden allerdings alles andere als friedlich gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige