Johnny Depp eröffnet immersive Kunstausstellung in New York

Johnny Depp (61) wird im nächsten Monat seine erste immersive Kunstausstellung mit dem Titel "A Bunch of Stuff" im Starrett-Lehigh Building im New Yorker Stadtteil Chelsea eröffnen. Die Ausstellung, die ab dem 4. Oktober für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, verspricht laut Page Six ein einmaliges Erlebnis. Die Besucher können sich auf bisher nicht gezeigte Kunstwerke und zahlreiche persönliche Gegenstände aus Johnnys Atelier freuen. Mit der Ausstellung wolle der Schauspieler seinen Besuchern das Gefühl geben, sie würden "ihn in seinem Studio besuchen und in seine Welt eintauchen".

Die Schau wird als multimediale Ausstellung mit einer Kombination aus großformatigen immersiven Räumen und traditionellen Galerieräumen sowie thematischen Einkaufserlebnissen beschrieben. Die unterschiedlichen Räumlichkeiten sollen die verschiedenen Phasen von Johnnys Leben und von seiner künstlerischen Reise widerspiegeln. Neben dem Schauspieler sollen einige namhafte Persönlichkeiten aus der Kunstwelt an dem Projekt beteiligt sein, um es zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Johnny begann seine Karriere als Künstler im Jahr 2022 – und sein erster großer Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb weniger Stunden verkaufte er unter anderem 780 Kunstwerke aus seiner Serie "Freunde & Helden" über die britische Galerie "Castle Fine Art". Er erzielte dabei Einnahmen in Höhe von mehr als 3 Millionen Euro. Die Porträts bildeten dabei kunstvoll die Konturen berühmter Persönlichkeiten ab, wie unter anderem von Al Pacino (84), Keith Richards (80), Bob Dylan (83) und Elizabeth Taylor (✝79). Johnny erläuterte, dass er Kunst immer genutzt habe, um seine Gefühle auszudrücken und seine Bewunderung für wichtige Menschen in seinem Leben zu zeigen – wie seine Familie, Freunde und Personen, die er verehrt.

Instagram / johnnydepp Johnny Depp und seine Kunst, Juli 2022

Instagram / johnnydepp Johnny Depp im Januar 2022

