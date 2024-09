Simone und Richard Lugner hegten vor seinem Tod Kinderwunsch

Vor wenigen Wochen verstarb Richard Lugner (✝91). In einem Interview mit der österreichischen Kronen Zeitung spricht seine Witwe Simone jetzt über den Tod des Bauunternehmers – und offenbart währenddessen, dass das Paar vor seinem Tod noch einige Pläne hatte. Neben Reisen nach Griechenland, Schottland, Indien und auf die Malediven sei auch der Kinderwunsch noch ein Thema gewesen. "Richard sprach auch noch von einem Kind. Er hat sich extra testen lassen und meinte, es würde bei ihm noch gehen", verrät sie.

Darüber hinaus schildert die 42-Jährige, der Abend vor seinem Ableben sei noch ein ganz gewöhnlicher gewesen. Ihr Liebster habe noch mit seiner Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner (59) telefoniert, sie hätten zusammen ferngesehen und seien dann in ihren getrennten Schlafzimmern zu Bett gegangen. Am nächsten Morgen habe sie ihn tot aufgefunden. "Er reagiert nicht, ich greife ihn an und spüre, dass er ganz kalt ist. Ich habe Panik bekommen, habe ihn noch geschüttelt, dann den Notruf gewählt", erinnert sich Simone.

Die traurige Nachricht über den Verlust des Österreichers erreichte die Welt vor rund einem Monat. Einen Tag nach seinem Tod meldete sich Richards sechste Frau mit einem Beitrag auf Instagram und teilte ihre Trauer mit den Fans. "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe", schrieb Simone zu einem gemalten Bild ihres Mannes und setzte ein schwarzes Herz-Emoji dahinter.

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

Getty Images Simone Lugner bei der Beerdigung von Richard Lugner

