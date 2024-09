Sofía Vergara schlendert in sexy Leoparden-Outfit durch L.A.

Sofía Vergara (52) wurde nach einem Mittagessen mit Freunden im beliebten Promi-Treff Avra in Beverly Hills gesichtet. Auf diesen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, trägt die "Modern Family"-Schauspielerin ein auffälliges Leopardenkleid, das ihre Kurven perfekt zur Geltung bringt. Die 52-Jährige kombiniert ihre sommerliche Garderobe mit weißen Sportschuhen und einer weißen Crossbody-Handtasche. An ihrer Seite hat sie ihren niedlichen Chihuahua Amore.

Auch gemeinsam mit ihren Freundinnen präsentiert Sofía nur allzu gerne, was ihr Kleiderschrank zu bieten hat. Bei America's Got Talent sitzt die Schauspielerin beispielsweise mit der Germany's Next Topmodel-Chefin Heidi Klum (51) am Jurypult – und dort zeigen sich die zwei Powerfrauen immer wieder in auffälligen Outfits. Im Viertelfinale trug Heidi beispielsweise ein schwarzes Lederkorsett zu einem Rock. Sofía glänzte in einem neongelben Top.

Neben ihren Outfits sorgte Sofía in den vergangenen Monaten auch immer wieder mit ihrem Liebesleben für Aufsehen. Im Sommer 2023 trennten sich die gebürtige Kolumbianerin und ihr langjähriger Ehemann Joe Manganiello (47). Inzwischen wurde die Beauty aber immer wieder mit dem Arzt Justin Saliman gesichtet. Gemeinsam verbrachten die beiden schon einige romantische Dates.

Instagram / heidiklum Sofia Vergara und Heidi Klum bei "America's Got Talent"

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019

