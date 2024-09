Vom Teenie-Star zur Milliardärin: Selena Gomez' Erfolgsstory

Selena Gomez (32) hat offiziell die Milliardenmarke geknackt und gehört nun zu den wenigen Musikerinnen, die zu Milliardärinnen aufgestiegen sind. Laut Bloomberg soll sich das Vermögen der Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin auf beeindruckende 1,2 Milliarden Euro belaufen. Das Multitalent, das ihre Karriere bereits im Alter von neun Jahren mit "Barney & Friends" begonnen hatte und später mit Disneys "Die Zauberer vom Waverly Place" berühmt wurde, hat diesen Meilenstein hauptsächlich ihrer 2019 gegründeten Kosmetikfirma "Rare Beauty" zu verdanken. Dank ihrer vielseitigen Einnahmequellen ist Selena nun neben Größen wie Jay-Z (54), Rihanna (36), Taylor Swift (34) und Bruce Springsteen (74) die jüngste weibliche Sängerin im erlesenen Milliardärs-Club.

Ein beträchtlicher Teil ihres Vermögens, nämlich stolze 81 Prozent, soll aus der bereits genannten Beauty-Marke stammen. Diese katapultierte Selenas Einkommen in neue Höhen, vor allem nachdem einige Produkte, wie ihr "Soft Pinch Liquid Blush", auf TikTok viral gegangen waren. Auch ihre weiteren Erfolge können sich sehen lassen: Ihre Lieder wurden über eine Milliarde Mal gestreamt, 39 ihrer Singles schafften es in die Billboard Hot 100. Für ihre Rolle in der Serie Only Murders in the Building war die 32-Jährige außerdem für einen Golden Globe nominiert, auch auf einen Emmy darf sie dieses Jahr hoffen.

Abseits des finanziellen Erfolgs setzt sich Selena stark für wohltätige Zwecke ein, besonders im Bereich der mentalen Gesundheit. Sie selbst wurde 2020 mit einer bipolaren Störung diagnostiziert und hat seitdem eine tiefe Verbindung zu diesem Thema entwickelt. Der "Rare Impact Fund", der Teil ihrer Marke "Rare Beauty" ist, spendet 1 Prozent der Einnahmen an Organisationen, die sich für mentale Gesundheit einsetzen. Ziel des Fonds ist es, 90,5 Millionen Euro zu sammeln. 14,5 Millionen Dollar wurden bisher an 26 Organisationen auf insgesamt fünf Kontinenten gespendet. Selena betont diesbezüglich immer wieder, dass ihre eigenen mentalen Probleme sie motiviert hätten, diese Arbeit in den Vordergrund zu stellen.

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2023 in Los Angeles

