Benny kommentiert das Make-up seiner Freundin Selena Gomez!

Für Selena Gomez (32) könnte es mit ihrer eigenen Beauty-Marke Rare kaum besser laufen! Seit 2019 führt sie das Unternehmen erfolgreich und bewirbt die Produkte regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Erst am Samstag postete sie auf ihrem offiziellen TikTok-Account wieder Einblicke in ihre brandaktuelle Make-up-Routine. Doch nicht die Beauty selbst kommentierte die einzelnen Schritte, sondern ihr fester Freund Benny Blanco (36)! Wie es scheint, konnte er mit den einzelnen Behältnissen aber nicht viel anfangen. So fragte er vollkommen irritiert: "Was ist das? Ist das ein Lippenstift?" – es handelte sich um eine Augenbrauen-Mascara.

Die "Single Soon"-Interpretin nahm in ihrer Videobeschreibung direkt Bezug auf die amüsanten Beschreibungen ihres Liebsten. So witzelte sie unter dem Beitrag: "Ich liebe dich, aber nicht alles ist ein Lippenstift." Im Laufe des Tutorials kam zum Vorschein, dass der Musikproduzent die meisten Kosmetikprodukte nicht wirklich benennen konnte. So holte er sich immer wieder die Unterstützung seiner Partnerin. Seine Erkenntnis beim Betrachten der Aufnahmen sprach er jedoch offen aus: "Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt Make-up brauchst. Du bist doch auch so wunderschön."

Ihre romantischen Gefühle füreinander teilten die Turteltauben bereits im Dezember 2023 der ganzen Welt mit. Seitdem geben die beliebte Sängerin und der Songwriter im Netz regelmäßig private Einblicke in ihr gemeinsames Liebesleben. So teilte die Unternehmerin in der Vergangenheit schon mehrfach süße Schnappschüsse aus ihrem Alltag in den sozialen Medien. Erst vor wenigen Tagen verfasste sie auf Instagram sogar ein rührendes Liebesgeständnis für ihren Schatz!

Anzeige Anzeige

TikTok / selenagomez Sängerin Selena Gomez, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Kommentaren von Benny? Ich finde sie irgendwie sehr niedlich! Ich finde es ehrlich gesagt etwas nervig! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de