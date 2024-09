Halle Berry legte nach Trennung von Olivier Dating-Pause ein

Seit 2015 gehen Halle Berry (58) und Olivier Martinez (58) bereits getrennte Wege. Im Interview mit Marie Claire verrät die Schauspielerin nun, dass sie nach der Trennung von dem Franzosen eine dreijährige Dating-Pause einlegte, die sie als "Sabbatical, um mich zu verstehen" bezeichnet. Im Gespräch gesteht sich die US-Amerikanerin ein, viele Jahre eher unbedacht an Liebesdinge herangegangen zu sein. "Ich habe meine Karriere geschaffen. Das habe ich ganz bewusst getan. Ich wusste, was ich tun wollte, und ich habe es getan", stellt sie klar und gibt gleichzeitig zu: "Aber mit meinen Beziehungen bin ich nie so bewusst umgegangen. Ich war in dieser Hinsicht sehr unentschlossen. Man muss mit dem Universum im Reinen sein, oder die Vergangenheit wird einen einholen."

Während ihrer mehrjährigen Dating-Auszeit habe Halle viel gelesen, eine Therapie gemacht, eine Reise nach Indien unternommen und die Meditation für sich entdeckt. Außerdem habe die Schauspielerin damit begonnen, "detaillierte Listen darüber zu führen, was sie von einem Partner erwartet und braucht" – und schon bald schien sich ihre aktuelle Beziehung mit ihrem Freund Van Hunt (54) wie von selbst zu entwickeln. "In dem Moment, in dem ich anfing, mich selbst zu verstehen und zu begreifen, was ich falsch gemacht hatte, kam Vans Bruder, den ich schon seit vielen Jahren kannte, zu mir und sagte: 'Du solltest meinen Bruder kennenlernen'", schildert sie im Interview. "Ich habe eine Weile gebraucht, um es richtigzumachen, aber die Art und Weise, wie das passiert ist, hat mich wirklich davon überzeugt, dass er es ist. Das ist meine Person", schwärmt die X-Men-Darstellerin über ihre persönliche Entwicklung.

Momentan verhandeln Halle und ihr Ex-Mann Olivier vor Gericht wegen des Sorgerechts für ihren gemeinsamen Sohn Maceo (10). In Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, behauptet die "Catwoman"-Bekanntheit, dass der Franzose die Lernschwäche seines Sohnes "entweder nicht wahrnimmt" oder sie "achtlos ignoriert", womit er ihr Kind gefährde. Außerdem wehrt sich die Schauspielerin vehement gegen Oliviers Bitte, den Prozess zu verschieben. Der 58-Jährige soll sich ihrer Meinung nach jeglicher Kooperation verweigern und in allen wichtigen Fragen in Bezug auf Maceo "abweisend und unnachgiebig" verhalten. Olivier behauptet dagegen, dass Halle "versucht, eine sofortige Anhörung zu erzwingen", woraus sie sich verspreche, dass der Prozess zu ihren Gunsten entschieden wird.

Getty Images Van Hunt und Halle Berry beim Red Sea International Film Festival 2023

Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez

