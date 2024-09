Lauren Sánchez hatte früher sehr mit Dyslexie zu kämpfen

Lauren Sánchez (54) berichtete emotional über ihre schwierigen Erfahrungen mit der Lernstörung Dyslexie. Vor allem als Kind hat die Schauspielerin darunter sehr gelitten und sich in der Schule "dumm" gefühlt. In der Sendung "Good Morning America" sprach die Autorin über ihr bald erscheinendes Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space", das sie für ihr achtjähriges Ich geschrieben hat. Damals war sie sehr unsicher: "Ich saß immer hinten in der Klasse, war ruhig und wurde in der öffentlichen Schule einfach rumgereicht", erklärte Lauren unter Tränen.

Die Verlobte von Jeff Bezos (60) träumte einst davon, Journalistin zu werden, zweifelte jedoch an ihren Fähigkeiten, da sie überzeugt war, dass sie nicht schreiben konnte. "Es war schrecklich", gab sie in der Show zu. Erst ein Lehrer konnte ihr schließlich das Selbstvertrauen zurückgeben, indem er sie ermutigte, ohne Rücksicht auf Rechtschreibung und Zeichensetzung zu schreiben. Dieser Lehrer ließ sie auf Dyslexie testen und von da an konnte sie die notwendige Unterstützung erhalten. "Ich wurde von einer Dreier-Schülerin, die kaum durchkam, zu einer Einser-Schülerin, wurde an der University of Southern California angenommen und wurde Journalistin", berichtete die Nachrichtensprecherin stolz.

Heute setzt sich Lauren leidenschaftlich für das Bewusstsein für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ein und ein Teil des Erlöses aus ihrem Buch wird an die International Dyslexia Association gespendet. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern, darunter ihr jüngster Sohn Evan, bei dem in der zweiten Klasse Dyslexie diagnostiziert wurde, und möchte Kindern helfen, die diese Herausforderungen bewältigen müssen.

Instagram / laurenwsanchez Lauren Sánchez, Oktober 2022

Getty Images Lauren Sanchez, Nachrichtensprecherin

