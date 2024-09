Robyn Alice und Kody Browns Ehe erreicht neuen Tiefpunkt

Robyn Alice (45) und Kody Brown (55) machen gerade eine schwere Zeit durch. In der Premiere der 19. Staffel ihrer Reality-TV-Show Alle meine Frauen sprechen die beiden ehrlich über den derzeitigen Stand ihrer Ehe. "Wir machen wahrscheinlich gerade das Schlimmste durch, was wir je in unserer Ehe durchgemacht haben", erklärt die US-Amerikanerin und ergänzt: "Es war hart. Es war hart zwischen uns. Er weiß nicht, wem er die Schuld geben soll, sich selbst oder einer der anderen Ehefrauen. Kody fühlt sich sehr zurückgewiesen, also denke ich, dass er mich irgendwie ansieht und fragt: 'Wirst du mich auch zurückweisen?' Ich bin also auf Zack. Ich muss ständig darauf achten, dass er unsere Beziehung nicht sabotiert." In den vergangenen Jahren scheiterten die anderen Ehen des Polygamisten mit Meri (53), Christine (52) und Janelle (55).

Auch der 55-Jährige öffnet sich und erklärt in der Sendung seine Sicht der Dinge: "Ich liebe Robyn, und sie ist mir sehr wichtig […] Dass sie mir sagt, dass ich immer noch gut bin, ist wertvoll für mich. Ich möchte ihr mehr Glaubwürdigkeit schenken, aber ich habe drei Leute, die mir im Grunde die Schuld geben." Für Kody sei es "nicht so einfach".

Bereits Ende August äußerte sich eine Quelle gegenüber US Sun und plauderte aus, dass Kody und Robyn aktuell sehr zu kämpfen haben: "Robyn und Kody geht es nicht gut. Sie sind sehr unglücklich gewesen. Ich meine, sie waren schon unglücklich, als alles zusammenbrach, aber jetzt wird es noch schlimmer." Und auch im neuen Trailer zu der TLC-Sendung wurde klar, dass nicht gerade eitel Sonnenschein zwischen dem Ehepaar herrscht: "Ich fühle mich wie die Idiotin, die zurückgelassen wurde", klagte die 45-Jährige bei einem Streit mit dem Familienvater.

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown, Reality-Star

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

