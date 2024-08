Kathi Wagener macht klar: Sie und Kevin Yanik sind kein Paar

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) sorgen für ein regelrechtes Liebeschaos! Nachdem sich die Eltern von zwei Kindern im Mai – kurz nach der Taufe ihres kleinen Sohnes – trennten, gaben sie kürzlich an, sich wieder anzunähern. Jetzt macht die ehemalige Are You The One?-Kandidatin aber klar: Sie und Kevin sind weiterhin nicht mehr in einer Beziehung! Im Rahmen eines Instagram-Q&As will ein neugieriger Fan wissen, ob die beiden ein Paar sind. Die zweifache Mutter hat darauf eine ganz klare Antwort – sie schreibt kurz und knapp: "Nein."

Zwar sind Kathi und Kevin nach wie vor kein Liebespaar mehr – trotzdem haben die beiden große Pläne! Die Influencer wollen mit einem Wohnmobil ein Jahr lang gemeinsam durch Europa reisen. Zur Sicherheit haben sich die beiden aber dennoch auf die Suche nach getrennten Wohnungen in Deutschland gemacht. Kathi erklärt: "Mir ist nur wichtig, dass wir trotzdem eine Wohnung haben – zum einen für unsere Möbel, zum anderen möchte ich nicht ohne alles dastehen, wenn irgendwas nicht klappt beziehungsweise, wenn wir zurückkommen."

Kathi und Kevin führen schon seit Jahren eine On-off-Beziehung. Die Influencer lernten sich in der ersten Staffel der beliebten Kuppelshow "Are You The One?" kennen und lieben. Seit den Dreharbeiten durften sie zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen – die Söhne namens Leo und Mariano. Die Trennung ging auch an dem Nachwuchs der Realitystars nicht vorbei. Kurz nach dem Liebes-Aus berichtete Kathi auf Social Media: "Leo mag es zurzeit absolut nicht, wenn ich mit Kevin spreche. [...] Und auch wenn Mari noch ein Baby ist und nicht viel mitbekommt, spürt und fühlt er alles, was ich fühle. Das merke ich ihm an."

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

