Cher wird bei der Victoria's Secret Fashionshow auftreten

Noch in diesem Jahr soll die Marke Victoria's Secret ein Comeback feiern – und zwar mit einem ganz neuen Look. Eine Sache soll allerdings von den früheren Shows erhalten bleiben: Es wird immer mindestens ein musikalischer Gast auftreten. Auch bei der ersten Fashionshow Mitte Oktober können sich die Fans auf eine ganz besondere Untermalung freuen: Cher (78) wird auftreten, wie die Marke mit einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account jetzt verrät. "Es ist eine Welt der Frauen, deswegen ist es selbstverständlich, dass es keine Modenschau ohne die Mutter der Mode höchstpersönlich geben kann", heißt es in der Ankündigung. Cher wird allerdings nicht die einzige Musikerin sein, wie es weiter heißt, doch die restlichen Künstler werden noch nicht verraten.

Damit reiht sich Cher in eine Liste der größten Stars ein, denn vor ihr haben auch schon Taylor Swift (34), Fall Out Boy, Rihanna (36) und viele andere Musiker mit den berühmten Engeln auf dem Laufsteg performt. Die Nachrichten heizen den Fans so richtig ein. "Oh, da bin ich aber gespannt! Sie ist eine Ikone!", schreiben die Fans in die Kommentare. Andere meinen: "Oh, mein Gott! Das sind die besten Nachrichten überhaupt! Das wird gigantisch!" Einer scherzt sogar: "Nun glaube ich wirklich an ein Leben nach der Liebe" und spielt damit auf einen der berühmtesten Songs von Cher an, "Believe", in dem sie singt: "Do you believe in life after love?" – also: "Glaubst du an ein Leben nach der Liebe?"

Einzelne weitere Infos sind zu den neuen Shows bereits bekannt. So wurde zum Beispiel schon Ende des vergangenen Monats verraten, dass einige der ursprünglichen Models wieder zu den Shows zurückkehren werden. So sollen Supermodels Tyra Banks (50) und Gigi Hadid (29) auf jeden Fall dabei sein, genauso wie Candice Swanepoel (35), Taylor Hill (28) und Grace Elizabeth. Von anderen Models müssen sich die Fans allerdings verabschieden: Naomi Campbell (54), Gisele Bündchen (44) und Adriana Lima (43) werden wahrscheinlich nicht mit dabei sein.

Getty Images Taylor Swift, Victoria's-Secret-Show 2014

Getty Images Naomi Campbell, 2023

