Gigi Hadid & Co. kehren auf Victoria's-Secret-Catwalk zurück

Schon vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass die Engel von Victoria's Secret auf den Laufsteg zurückkehren werden. Nun steht auch endlich fest, welche Models die glamouröse Fashionshow laufen! "Entschuldigung, wir konnten keine Bildunterschrift schreiben – waren zu sehr damit beschäftigt, unsere Kiefer vom Boden aufzusammeln, da Tyra Banks (50) und Gigi Hadid (29) die Einladungen zur Victoria's Secret Fashion Show zustellen. Sie verstehen", verkündet das Lingerie-Label auf seinem offiziellen Instagram-Account. Neben Gigi und Tyra werden unter anderem aber auch Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam, Grace Elizabeth, Taylor Hill (28) und Paloma Elsesser über den Laufsteg der Dessousmarke schweben.

Gleichzeitig wird in dem Clip auch klar: Allzu lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden! Denn wie in dem Video zu sehen ist, findet die Fashionshow am 15. Oktober statt! Die News sorgen für große Begeisterung, wie in den Kommentaren deutlich wird. "Ich kann es kaum erwarten", "Ich kann mich gar nicht beruhigen" oder "Das wird einfach ikonisch!" sind nur einige der zahlreichen Kommentare. Dass Gigi und Tyra bei der Show mitlaufen werden, sorgt ebenfalls für Begeisterung – doch die Fans erhoffen sich auch andere Models zurück: "Bringt alle OGs zurück: Gisele Bündchen (44), Naomi Campbell (54), Adriana Lima (43), Alessandra Ambrosio (43), Heidi Klum (51)!"

2018 fand die vorerst letzte Fashionshow von Victoria's Secret statt – denn immer mehr negative Stimmen wurden laut: Oftmals wurde kritisiert, dass die Modemarke nicht inklusiv genug sei. Und auch Ex-Engel packten aus und verrieten, dass viele Kampagnen fake seien und Bilder bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet wurden. Doch das soll nun geändert werden! "Wir haben die Kommentare gelesen und euch gehört. [...] Die Victoria's Secret Fashion Show 2024 wird genau das bieten, wonach unsere Kunden gefragt haben – Glamour, Laufsteg, Mode, Spaß, Flügel, Unterhaltung – alles durch eine starke, moderne Linse, die widerspiegelt, wer wir heute sind", hieß es in einem Statement auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's-Secret-Show, November 2001

Getty Images Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio und Adriana Lima

