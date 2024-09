Co-Stars sind begeistert von Travis Kelces Schauspieltalent

Ein Hollywood-Debüt der Extraklasse: Travis Kelce (34) überzeugt aktuell nicht nur auf dem Footballfeld, sondern auch als Schauspieler! Der NFL-Star spielt in der neuen Horrorserie "Grotesquerie" von Ryan Murphy (58) mit und beeindruckt dabei seine Co-Stars. So schwärmte Travis' Nicholas Chavez laut People bei der Premiere von "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" in Los Angeles über die Zusammenarbeit mit dem Sportler: "Er ist ein echter Star." Er verriet außerdem, dass Travis einen aufregenden Charakter darstellt und das Publikum sich darauf freuen kann, ihn in dieser Rolle glänzen zu sehen.

Während die Details über Travis’ Rolle noch unter Verschluss sind, spielt Nicholas in der FX-Serie den Priester Charlie Mayhew. Schauspielkollegin Niecy Nash-Betts übernimmt die Rolle der Detektivin Lois Tryon. Ein Insider verriet, dass auch Niecy direkt von den Schauspielkünsten des Profi-Sportlers überzeugt war: "Sie hatten eine großartige Zeit beim Filmen. Sie verehrt ihn einfach. Die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort und nichts fühlte sich erzwungen an." Der NFL-Star selbst gestand in seinem Podcast "New Heights" gegenüber seinem Bruder Jason Kelce (36), dass er nicht nur überrascht war, die Rolle bekommen zu haben, sondern auch, dass ihm die Dreharbeiten bisher "so viel Spaß" gemacht hätten.

Travis, der als einer der besten Tight Ends der NFL gilt, wagt sich mit dieser Rolle in neue Gefilde: Trotz seiner mangelnden Schauspielerfahrung hat er sich schnell am Set eingelebt und erwähnt begeistert, wie sehr ihm die Unterstützung der Crew helfe: "Ryan Murphy ist ein unglaublicher Autor, Regisseur, Produzent – er kann einfach alles." Er sei froh, dass er die Dreharbeiten bisher ohne Kritik überstanden hat. "Ich fühle mich wie ein Amateur", gestand er und fügte schmunzelnd hinzu: "Ich wurde noch nicht gefeuert, also läuft es gut." Der Footballer scheint somit nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in Hollywood zu punkten.

Getty Images Jason und Travis Kelce im Januar 2024

MEGA Taylor Swift und Travis Kelce, Hollywoodstars

