Pete Wicks spricht offen über seine großen Selbstzweifel

Pete Wicks (35), bekannt aus der Reality-Show The Only Way Is Essex, ist den Zuschauern eigentlich als energiegeladen und unbeschwert bekannt. Vor wenigen Tagen sprach er während eines "In Conversation With"-Events jedoch auf der Bühne mit Vicky Pattison (36) offen über seine mentale Gesundheit und seinen neuen Bestseller "Never Enough: My Words Unfiltered". Pete wählte diesen Titel für seine Veröffentlichung, da er sich nie "genug" gefühlt habe – ein Empfinden, das ihm angesichts seiner Tätowierung "Never Enough" bis tief unter die Haut zu gehen scheint. Das Buch sei für ihn daher auch persönlich ein wichtiges Projekt gewesen, um anderen zu zeigen, dass es in Ordnung ist, sich nicht immer gut zu fühlen.

Auf der Bühne bedankte sich Pete bei seinen Fans für die "unglaublichen Nachrichten", die er nach der Veröffentlichung seines Werkes erhalten hatte. Mit herzlichen Worten wandte er sich an sein Publikum und erklärte, wie schwer es sei, seine wahren Gefühle auszudrücken. Pete hoffe jedoch, dass Leser sich mit seinen Worten identifizieren könnten und sich bewusst würden, dass sie genug seien. Besonders bedeutsam war das Buch außerdem für die Beziehung zu seiner Mutter: "Es gab Dinge, die ich ihr noch nie erzählt hatte, und es war wirklich heilend für unsere Beziehung." Den Tod seiner Großmutter habe er als Anlass genommen, um dieses Buch zu schreiben und um enger mit seiner Mutter zusammenzuwachsen.

Abseits seiner Buchveröffentlichung kündigte Pete seine Teilnahme bei "Strictly Come Dancing" an und gab zu: "Ich bin wie ein Ferrari von der Hüfte abwärts und wie ein Volvo vom Oberkörper aufwärts. Ich habe die Beweglichkeit, aber sonst nichts." Pete verriet außerdem, dass seine Freundin Zara McDermott (27) ihn zu der Teilnahme an der Show ermutigt habe. Zara unterstütze ihn unermüdlich und sei "sein größter Fan" – trotz der negativen Erfahrungen, die sie selbst als Teilnehmerin der letzten Staffel gemacht habe: So sei sie von ihrem Tanzpartner Graziano Di Prima (30) körperlich und verbal misshandelt worden.

Getty Images Pete Wicks bei den The Tric Awards 2024

Getty Images Pete Wicks, Autor

