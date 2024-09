Victoria Beckham enthüllt Details über erstes Date mit David

Victoria Beckham (50) hat jetzt enthüllt, welche Anstrengungen ihr Ehemann David (49) damals unternommen hat, um die Beauty bei ihrem ersten Date zu beeindrucken. In der neuen Disney+-Dokumentation "Vogue: The 90s" erzählt die Designerin, dass sich der Sportler extra für das erste Treffen ein komplettes Prada-Outfit kaufte. David habe gewusst, dass die als "Posh Spice" bekannte Sängerin ein Faible für Designer-Kleidung hatte. "Er sagte: 'Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte, sie ist diejenige, die Designer-Kleidung mag.' Also ging er los und kaufte sich ein komplettes Prada-Outfit", erzählt Victoria lachend. Der ehemalige Fußballer sei bei dieser Entscheidung also von ihrer Vorliebe für Marken wie Versace, Prada und Gucci getrieben worden.

Zudem teilt die 50-Jährige in der Dokumentation mit ihren Fans, wie es zum ersten Date zwischen den Superstars gekommen ist: Nachdem Victoria 1997 einige seiner Spiele besucht hatte, sei schließlich ein Date arrangiert worden – bei dem David in seinem stilvollen Look imponierte. Und sein Vorhaben scheint ihm bekanntermaßen bestens gelungen zu sein: Victoria und David Beckham heirateten 1999 und haben heute vier gemeinsame Kinder. Mittlerweile gelten sie weltweit als eines der bekanntesten Traumpaare.

In der Doku-Serie "Vogue: The 90s" enthüllt Victoria außerdem, woher sie ihre Leidenschaft für Mode, Fashion und Looks habe: So inspirierte sie ihre tiefe Begeisterung für das Supermodel Linda Evangelista (59) zum Beispiel dazu, ihre Haare in verschiedenen Farben zu färben, um dieselbe Frisur zu tragen. "Ich war besessen von Linda [Evangelista]", gestand sie. Victoria besuchte dafür sogar den New Yorker Salon, in dem auch Linda damals ein- und ausging. Auch eine Mode-Ikone hat also ihre Vorbilder...

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

