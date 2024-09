Fit für neuen Film: Cillian Murphy beeindruckt mit Muskeln

Cillian Murphy (48) zeigt wieder seine durchtrainierte Seite! Der irische Schauspieler, bekannt als "Tommy Shelby" aus der Hitserie "Peaky Blinders", wurde am Donnerstag auf dem Weg zum Fitnessstudio in Dublin gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, präsentiert er sich in einem grauen T-Shirt. Unter dem sehr engen Oberteil zeichnet sich der muskulöse Körper des Filmstars unübersehbar ab. Dazu kombiniert er eine legere Jogginghose, Turnschuhe, eine Kappe und eine Sonnenbrille. Nach einem extremen Gewichtsverlust für seine Oscar-gekrönte Rolle als "J. Robert Oppenheimer" scheint er nun wieder auf Muskelaufbau zu setzen, um seine ikonische Rolle in der geplanten "Peaky Blinders"-Verfilmung zu übernehmen.

Cillian hatte für die Darstellung des Physikers Oppenheimer extreme Methoden zur Gewichtsreduktion angewandt – darunter eine radikale Diät, bei der er laut dem Magazin angeblich nur eine einzige Mandel pro Tag aß, um das ausgezehrte Erscheinungsbild des Wissenschaftlers zu verkörpern. Und all die harte Arbeit hat sich offenbar gelohnt: Für die Darstellung des titelgebenden Charakters gewann er in diesem Jahr den Oscar als bester Schauspieler.

Dass der gebürtige Ire sich für die Verfilmung des Serienhits erneut vor die Kamera stellt, ist keine Überraschung. Cillian hatte bereits zuvor im Gespräch mit der BBC-Radioshow "Desert Island Discs" offenbart, wie gern er die Rolle des Tommy Shelby verkörpert hatte. "Ich liebte es, ihn zu spielen", schwärmte er. In den zehn Jahren, in denen die Serie gedreht und ausgestrahlt wurde, konnte sie ein riesiges Publikum sowohl in Großbritannien als auch international gewinnen. Der dazugehörige Spielfilm, der in Birmingham und Umgebung gedreht wird, soll frühestens 2025 erscheinen und stellt das finale Kapitel der Serie dar, die ursprünglich eine siebte Staffel bekommen sollte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige