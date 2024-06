Darum ist Charlotte Würdig mit Sidos Neuer so gut befreundet

Charlotte Würdig (45) und Sido (43) waren jahrelang ein Paar. Der Rapper ist mittlerweile wieder in festen Händen. Mit Georgina Stumpf – der neuen Frau an der Seite ihres Ex – versteht sich Charlotte super. Doch wie kommt das gute Verhältnis zustande? Im Interview mit RTL auf der Bertelsmann-Party verrät die Schauspielerin: "Ich glaube, man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Man muss mal das Ego ein bisschen runterschrauben, mal durchatmen, mal überlegen: Was ist langfristig eigentlich mein Ziel? Im besten Fall Harmonie."

An der Freundschaft habe nicht nur Charlotte Interesse gezeigt. "Gia ist daran genauso beteiligt wie ich. Und wir können viel zusammen lachen", erzählt sie weiter. Gemeinsame Themen – unter anderem auch Sido – würden das gute Verhältnis stärken. Der Musiker selbst könne an der Freundschaft der Frauen nichts ändern, witzelt Charlotte: "Wenn zwei sich gut verstehen, dann verstehen die sich eben gut. Da hat der gar nichts mitzureden."

Charlotte und Sido heirateten 2012. In ihrer Ehe bekamen sie zwei Kinder. Eigentlich galten die beiden als absolutes Traumpaar, doch 2020 verkündeten sie überraschend ihre Trennung. Zwei Jahre später präsentierte der Musiker seine neue Freundin Georgina. Gemeinsam machte die Patchwork-Familie schon Urlaub in Paris und besucht regelmäßig Konzerte.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig und Georgina Stumpf

Getty Images Charlotte Würdig, Schauspielerin

