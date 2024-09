Körperbetont: Kylie Jenner zeigt sich in sexy Sport-Outfit

Sie fühlt sich gut in ihrem Körper! In ihrer Instagram-Story gibt Kylie Jenner (27) gerne Einblicke in ihr alltägliches Leben und heizt ihren Followern mit einem aktuellen Schnappschuss ganz schön ein. Die The Kardashians-Bekanntheit steht vor einem Spiegel und hält ihr Handy hoch, um den perfekten Winkel einzufangen. Sie trägt ein schwarzes, körperbetontes Work-out-Set, das die Aufmerksamkeit sehr geschickt auf ihre üppige Oberweite lenkt. Darüber trägt sie eine neongelbe Jacke. Mit ihrem heißen Outfit verschwindet sie kurz darauf ins Freie: Weitere Bilder zeigen die Unternehmerin nämlich bei einem Spaziergang in der sonnigen Natur.

Ein Detail, das sofort auffällt: Kylies Haare sind wieder schwarz! Das kommt etwas überraschend, denn noch vor wenigen Tagen präsentierte das Model einen türkisblauen Haarschopf auf ihrem Social-Media-Account. Als sie das erste Mal mit dieser ausgefallenen Frisur auftrat, tauften ihre Fans den Look "King Kylie" – weswegen ihr die Frise schon damals Ikonenstatus einbrachte und von den Fans auch diesmal wieder extrem gefeiert wurde. Offensichtlich wurde der "Königslook" durch Kylie aber schon wieder von seinem Thron gestoßen und gegen eine schwarze Mähne ausgetauscht. Ob es sich bei den türkisen Haaren von Anfang an um eine Perücke gehandelt hat, was von so manchen Fans vermutet wurde, verriet sie bisher nicht.

Neben dem Knipsen heißer Schnappschüsse verbrachte Kylie in der vergangenen Woche viel Zeit mit ihren engsten Freundinnen. Nach einem Mädelsabend mit ihrer On-off-BFF Jordyn Woods (26), traf sie sich Tage später mit der frisch gebackenen Mama Hailey Bieber (27). Wie Daily Mail berichtete, gingen die beiden zusammen essen, während Haileys Mann Justin Bieber (30) auf den gemeinsamen Nachwuchs aufpasste. Es war das erste Mal seit der Geburt des kleinen Jack Blues Bieber, dass seine Modelmama sich in der Öffentlichkeit zeigte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Hailey Bieber und Kylie Jenner, 2016

