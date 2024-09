Beeinflusst Stefan Raabs neue Show die "TV Total"-Quoten?

Am Mittwochabend startete Stefan Raabs (57) neues Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" bei RTL+. Beinahe zeitgleich zeigte ProSieben die altbekannte Show TV Total. Der Start der Konkurrenzshow beeinträchtige den etablierten Dauerbrenner jedoch nicht: "TV Total" büßte mit 12,4 Prozent zwar bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche ein, konnte jedoch seine Reichweite exakt halten und 1,05 Millionen Zuschauer erreichen.

Zuvor kam es in Sachen Musik zu Ärger hinter den Kulissen: Die Band Heavytones, die seit 18 Jahren "TV Total" musikalisch untermalt, verkündete jüngst ihren Rücktritt, um ein "neues Kapitel" zu beginnen. Laut den Informationen von Bild war aber eigentlich geplant, dass das Ensemble bis zum Jahresende für "TV Total" vor der Kamera steht. Als die Band jedoch bei der Pressekonferenz nach dem Boxkampf von Stefan und Regina Halmich (47) die Begleitmusik spielte, sollen sich die Macher von "TV Total" mächtig geärgert haben und die Heavytones sofort freigestellt haben. Die Musikgruppe wurde im Jahr 2000 auf Wunsch des Entertainers zusammengestellt, und man blieb auch während seines Rückzuges aus dem Showgeschäft in Kontakt.

Doch was sagen die Zuschauer eigentlich zu Stefans neuer Show? "Es ist, als hätten wir 2015 – die Welt ist noch in Ordnung. [...] Ich liebe alles daran und bin sehr glücklich" oder "Die neue Show von Stefan Raab ist schon nach zehn Minuten lustiger und unterhaltsamer als die drei Stunden Eventshow vom Samstag. Endlich ist er wieder da. Herrlich. Ganz in seinem Element. Die Kulisse sieht auch sehr schick aus", lauten nur zwei begeisterte Stimmen auf X. Das Publikum schwebt also auf Wolke sieben und ist froh, dass der Moderator wieder zurück im Showgeschäft ist.

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab beim "Clark Final Fight" im September 2024

RTL / Raab Entertainment Der deutsche TV-Star Stefan Raab

