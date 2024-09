Für den Richtigen würde Cathy Hummels ihren Namen ablegen

Cathy Hummels (36) ist seit rund zwei Jahren von Ex-Mann Mats Hummels (35) geschieden. Ihren Mr. Right hat die Moderatorin noch nicht getroffen. Falls das eines Tages passieren sollte, hat sie schon eine genaue Idee für ihre Zukunft: "Ich könnte mir schon vorstellen, wieder zu heiraten oder sogar weitere Kinder zu bekommen. Das müsste aber bald passieren. Mit 40 wäre es für mich persönlich zu spät. Für den Richtigen würde ich sogar den Namen Hummels ablegen und einen neuen annehmen", berichtet Cathy im Interview mit Gala.

Die Moderatorin weiß genau, was sie will. Auch die Art und Weise, wie sie von einem Mann behandelt werden möchte, verrät sie im Gespräch mit dem Magazin: "Ich will erobert werden und würde nie den ersten Schritt machen!" Momentan dürfte Cathy sowieso keinen Kopf für ihr Liebesleben haben. Ihr Sohn Ludwig (6) braucht seine Mama aktuell nämlich mehr denn je. "Die letzten Tage waren sehr hart. Emotional. Entscheidungen mussten getroffen werden. [...] Mein Sohn braucht mich mehr in seiner Nähe, vor allem jetzt, wo sein Papa nach Italien geht. Wir wünschen ihm ganz viel Erfolg", erklärte Cathy vor wenigen Tagen auf Instagram.

Um sich voll und ganz auf ihr Privatleben zu konzentrieren, trat Cathy kürzlich sogar als Moderatorin von Kampf der Realitystars zurück. Den Exit aus der beliebten TV-Show erklärte die 36-Jährige gegenüber RTLZWEI, wie DWDL berichtete, folgendermaßen: "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. [...] Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige