Gericht hebt 90-Millionen-Euro-Forderung gegen P. Diddy auf

Eine überraschende Wendung in P. Diddys (54) Missbrauchsskandal: Erst vor wenigen Tagen war der Rapper in einem Fall von sexueller Nötigung zu einer Zahlung von umgerechnet 90 Millionen Euro an Derrick Lee Cardello-Smith verurteilt worden. Doch laut TMZ entschied ein Gericht nun, dass er die große Summe doch nicht zahlen muss. Der Anwalt des Musikers habe die Richterin davon überzeugen können, das Urteil aufzuheben, da Derrick die Klage offenbar nach der Gesetzeslage von Michigan nicht korrekt eingereicht und zugestellt hatte. In der Anhörung wurde außerdem entschieden, eine temporäre einstweilige Verfügung gegen P. Diddy einzustellen, die ihm verboten hatte, seine Besitztümer zu verkaufen, um die 90-Millionen-Euro-Schadensersatz zu begleichen. Er habe eine große Chance, den Fall doch noch zu gewinnen, da die Nötigungsvorwürfe aus dem Jahr 1997 stammen und damit verjährt seien.

Der aktuell inhaftierte Derrick hatte laut dem Online-Magazin in seiner Klage behauptet, er habe P. Diddy 1997 in einem Restaurant in Detroit kennengelernt und sei später mit ihm und zwei Frauen auf einer Party gewesen. Hier habe der Rapper ihn gegen seinen Willen mit Betäubungsmitteln ruhiggestellt und anschließend unsittlich berührt. Der Anwalt des Musikers, Marc Agnifilo, bezeichnete Derrick als "verurteilten Verbrecher und Sexualstraftäter", der versucht habe, den Rapper aus dem Gefängnis heraus zu betrügen. P. Diddy selbst habe von Derrick bis zur Klage noch nie gehört.

Der Fall ist nur einer von mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen, in die P. Diddy derzeit verwickelt ist. Am 16. September wurde der Musikmogul in New York verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, über Jahrzehnte hinweg mehrere Personen misshandelt, bedroht und manipuliert zu haben, um seine sexuellen Wünsche zu erfüllen und sein Image zu schützen. Trotz eines 45-Millionen-Dollar-Kautionsangebots bleibt er weiterhin inhaftiert. Sein Anwalt erklärte laut NBC News, sein Klient sei "nicht perfekt" und habe unter anderem Drogenmissbrauch und schwierige Beziehungen hinter sich. Der Rapper befinde sich aber derzeit in Behandlung und Therapie, um die notwendige Unterstützung zu erhalten.

Getty Images P. Diddy, Musikproduzent

Getty Images P. Diddy, Musiker

