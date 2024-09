Kurz vor Finale: Diese zwei "Beauty & The Nerd"-Duos fliegen

In der finalen Folge von Beauty & The Nerd geht es um den Sieg. Doch für zwei TV-Duos endet die Reise noch vor dem endgültigen Showdown. Babu und ihr Schützling Kilian müssen im Quiz gegen Shelly Schmidt und ihren Nerd Sam antreten. In der entscheidenden Frage geht es um die Kosten einer Brustvergrößerung – ein Thema, mit dem sich Shelly und Sam offenbar besser auskennen, sodass sie das Spiel für sich entscheiden können. Babu und Kilian müssen sich daraufhin von ihren Mitstreitern verabschieden. Doch die Friseurmeisterin und der IT-Techniker können sich nur kurz in Sicherheit wiegen...

Die nächste Challenge, die auf die verbliebenen Beautys und Nerds wartet, ist ein Hindernisparcours. Dafür werden die Schönheiten in Käfige eingesperrt, aus denen ihre Partner sie befreien müssen. Shelly und Sam schlagen sich bei dieser Aufgabe deutlich langsamer als die anderen Duos und müssen deshalb nun auch ihre Koffer packen. Für die Influencerin ist klar, wer für die Niederlage verantwortlich ist. "Du warst superlangsam. Schlaftablette des Jahrtausends mal wieder", wirft sie ihrem Schützling vor.

Shelly und Sams gemeinsame Zeit bei "Beauty & The Nerd" endet wenig versöhnlich. Vor dem Beginn der Show machte sich die TV-Bekanntheit allerdings noch Hoffnungen, dass es zwischen ihr und ihrem Partner knistern könnte. "Ich bin Barbie und ich suche meinen Ken. Und vielleicht kann ich ja aus meinem Nerd auch einen Ken machen", träumte sie im Interview mit ProSieben.

ProSieben Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Instagram / shellylyx Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

