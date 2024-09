Pleite? Darum fehlt Yvonne Woelke Geld für eine Renovierung

Im Mai berichtete Yvonne Woelke (44), dass sie eine Wohnung für sich und ihren vermeintlichen Partner Peter Klein (57) gekauft hat. Allerdings ist die 65 Quadratmeter große Bleibe in einem Zustand, der es den TV-Bekanntheiten nicht erlaubt, einzuziehen. Für eine Renovierung fehlt Yvonne aber das Geld. Auch ein Kredit kommt für die einstige Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin nicht infrage – die Bank machte ihr einen Strich durch die Rechnung! Im RTL-Interview klärt sie nun auf: Warum fehlt ihr das Geld? "Ich muss leider sagen, ich hatte einen Manager, der mich leider beschissen hat – um sehr viel Geld", berichtet Yvonne.

Yvonne habe damit gerechnet, dass ihr einstiger Manager ihr die fehlende Summe überweist. "Du zählst mit dem Geld, du weißt, da kommt eine hohe Summe rein und die ist einfach nicht da", erklärt die 42-Jährige. Der Manager habe sie betrogen, Verträge gefälscht und am Ende einfach nicht ausgezahlt. "Das tut natürlich weh", gibt Yvonne sichtlich geknickt zu. Es hilft also alles nichts: Yvonne muss selbst Hand anlegen! Unterstützung bekommt die damalige Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe (57) und von Peter. Am Wochenende soll der Ex von Iris Klein (57) seine mutmaßliche Partnerin besuchen und die Renovierung der Wohnung auf eigene Faust angehen.

Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gibt es von Yvonne und Peter bisher noch nicht. Auch der Wohnungskauf soll nicht darauf hindeuten, dass die beiden eine heimliche Romanze führen, wie Yvonne im Bild-Interview bereits klarstellte. "Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku’damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten", verkündete sie und fügte hinzu: "Wir gründen jetzt eine Wohngemeinschaft. Ich übernachte auch ständig bei ihm auf Mallorca. Ich muss mich ja revanchieren."

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

AEDT Peter Klein und Yvonne Woelke beim Rosé Sunset Festival, August 2024

