Bleibe mit Peter: Bank gibt Yvonne Woelke keinen Kredit mehr

Yvonne Woelke (44) kaufte vor wenigen Monaten ein Zuhause für sich und Peter Klein (57). Die 65 Quadratmeter große Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin braucht jedoch eine Kernsanierung, bevor die Schauspielerin und der Noch-Ehemann von Iris Klein (57) einziehen können – und dafür fehlt der einstigen Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin jetzt das Geld. "Dafür wären weitere rund 40.000 Euro nötig. Die Bank will mir aber keinen neuen Kredit geben. Ich bin total verzweifelt", betont Yvonne im Gespräch mit Bild.

Die 42-Jährige führt weiter aus, dass sie und Peter vorhaben, einiges in Eigenleistung zu renovieren. Jedoch merkt sie an: "Das ist kaum zu schaffen. Er ist ja auch nicht immer hier. Vielleicht finde ich ja nette Handwerker, die mir helfen." Yvonne erklärt, sie werde nicht aufgeben – und hat gleichzeitig noch eine andere Idee, wie Geld reinkommen könnte. "Man kann uns auch buchen, einen Teil der Gagen werde ich auch in die Wohnung stecken", betont sie.

Die ehemaligen Dschungelcamp-Begleiter traten auch erst kürzlich als Musiker-Duo zusammen am Ballermann in der MK Arena auf, wie der Veranstalter auf Instagram angekündigt hatte. Darüber hinaus sind derzeit Gerüchte im Umlauf, die vielversprechend für die Finanzen des Paares sein könnten. Wie das deutsche Blatt berichtete, soll es demnächst zusammen im Fernsehen zu sehen sein: Es heißt, Yvonne und Peter seien Teil der zweiten Staffel von Forsthaus Rampensau.

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

