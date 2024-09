Streit mit Sam Dylan: Spielt Emma im Sommerhaus eine Rolle?

Bereits in der ersten Folge von Das Sommerhaus der Stars gerieten Sam Dylan (33) und Emma Fernlund ordentlich aneinander. Der Influencer und sein Partner Rafi Rachek (34) nahmen die einstige Temptation Island V.I.P.-Verführerin ins Kreuzverhör und stellten ihr einige Fragen zu ihrem umstrittenen Beziehungsstart mit dem damals vergebenen Umut Tekin (27). Als Sam Emmas Verhalten auf der Insel der Verführung mit Prostitution verglich, brachen bei ihr alle Dämme. Im Interview mit Promiflash offenbart Sam nun, was er von Emmas heftiger Reaktion hält. Zunächst sei er verwirrt gewesen und habe sich gefragt, ob sie nur weint, um die Sympathie der Zuschauer zu erhalten. "Heute kenne ich diese Frau besser und weiß, dass sie sich bei jeder Situation die Tränen rausdrückt", stellt der gebürtige Cloppenburger klar und ergänzt: "Sie ist manipulativ und verlogen, in Umut hat sie einen gefunden, der ihr hörig ist."

Seiner Meinung nach verdrehe Emma die Tatsachen. Sam unterstellt ihr sogar, in der Sendung bezüglich seiner Aussage über Prostitution gelogen zu haben. "Ich habe im Wortlaut gesagt, das ist ja schon fast wie Prostitution, das ist ein großer Unterschied", rechtfertigt er seine Worte und erklärt: "Ich habe ja nicht gesagt, dass sie diesen Job professionell ausübt, denn das bedeutet Prostituierte." Außerdem plaudert der 33-Jährige aus, was er von Umuts Verhalten nach Emmas emotionalem Ausbruch hält: "Er wollte seine Freundin beschützen, aber man merkte ja bereits dort, dass er ein schlimmes Aggressionsproblem hat."

Grund für die Diskussion war Umuts "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme im vergangenen Jahr mit seiner damaligen Partnerin Jana-Maria Herz (32). Bei seinem Temptation-Date mit Verführerin Emma konnte sich der einstige Bachelorette-Teilnehmer nicht mehr zurückhalten: Nach heißen Küssen im Whirlpool kam es sogar zum Sex zwischen Umut und Emma. Noch in der Show beschlossen Jana-Maria und der 27-Jährige, ihre Beziehung zu beenden. Beim großen Wiedersehen bestätigte Emma schließlich ihre neue Beziehung mit Umut und betont: "Fakt ist [...], dass wir jetzt glücklich miteinander sind und das ist das, was zählt."

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

