"Temptation Island"-Umut und Emma wurden dank Chips ein Paar

Bei Temptation Island V.I.P. gab es für Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) in diesem Jahr kein Happy End. Das Bachelor in Paradise-Paar trennte sich noch in der Show, nachdem er vor laufender Kamera mit Verführerin Emma Fernlund intim wurde. Inzwischen ist Emma fest an seiner Seite und hat bestätigt, dass sie nun in einer Beziehung sind. Die Art und Weise, wie die beiden schließlich zueinanderfanden, war jedoch eher unüblich – Umut überbrachte seine Liebeserklärung mittels einer Chipstüte!

Im Promiflash-Interview erzählt Umut, wie es für die beiden nach Drehschluss weiterging. Nach einer kurzen Kennenlernphase habe der gelernte Pfleger schließlich Nägel mit Köpfen gemacht und in eine Chipspackung reingeschrieben: "Du und ich, ich und du, willst du?" Bei seiner Emma kam die originelle Geste wohl gut an – die beiden sind ein glückliches Paar. "Wir öffnen uns und das macht unsere Beziehung so stark", erklärt er weiter.

Für ihre Liebe mussten die beiden einiges an Kritik einstecken. Umut beendete seine Beziehung zu Ex Jana-Maria zunächst trotz seiner Gefühle für Emma nicht und zeigte sich auch beim finalen Lagerfeuer nicht besonders einsichtig. Doch während der Ex-Bachelorette-Kandidat sich mittlerweile entschuldigt hat, ist Emma nach wie vor zufrieden mit ihrer Entscheidung und bereut nichts.

Umut Tekin und Emma Fernlund

Umut Tekin, Realitystar

Emma Fernlund

