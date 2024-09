Verlorenes Spiel: Stefan Raab wütete noch nach der TV-Show

Stefan Raab (57) kehrte nach neun Jahren TV-Rente mit seiner neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" zurück – und musste sich direkt ärgern. Ein Spiel brachte den Kultmoderator nämlich zur Weißglut: Er und Kandidat Sören mussten an einem Renault Twingo vier Sommerreifen auf Winterreifen wechseln. Die Radmuttern mussten so festgezogen sein, dass Elton (53) sie nicht von Hand lösen konnte. Doch bei Stefan löste sich eine Schraube, was ihn den Sieg kostete. "Nein!", brüllte er noch in der Show ungläubig. Doch auch nach Ende der Aufzeichnung habe er wohl noch getobt: Laut Express soll er ausgerastet sein und über seinen Kollegen Elton und seine Aussagen zum Spiel geschimpft haben. "Ich bin echt sauer!", habe er sich beschwert.

Mit dem verlorenen Spiel darf der Kandidat Sören kommende Woche weiter um eine Million Euro Preisgeld kämpfen. Für den 57-Jährigen endete die Auftaktfolge seiner neuen Show jedoch mit einer Niederlage. Nichtsdestotrotz sind die Fans begeistert davon, Stefan wieder im TV zu sehen. "Es ist, als hätten wir 2015 – die Welt ist noch in Ordnung. [...] Ich liebe alles daran und bin sehr glücklich", schwärmte ein User auf X. Ein weiterer schreibt: "Die neue Show von Stefan Raab ist schon nach zehn Minuten lustiger und unterhaltsamer als die drei Stunden Eventshow vom Samstag. Endlich ist er wieder da."

2015 hatte sich der Entertainer vom Rampenlicht verabschiedet und war bis vor ein paar Monaten wie vom Erdboden verschluckt. Mit einem Instagram-Beitrag kündigte er dann sein Comeback an: mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (47). Vergangenen Samstag fand das Spektakel statt, bei dem unter anderem Pamela Reif (28) als singender Engel von der Decke schwebte und Sido (43) einen neuen Song mit Stefan und Ski Aggu (26) präsentierte. Der Star des Abends zeigte sich der Öffentlichkeit nach neun Jahren komplett durchtrainiert und motiviert. Im Kampf musste sich der TV-Star dann aber gegen die Ex-Weltmeisterin geschlagen geben.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab beim "Clark Final Fight" im September 2024

