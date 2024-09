Wohnung wurde zwangsversteigert: Fler disst Bushido zurück

Bushido (45) sackte Flers (42) Wohnung in der Billy-Wilder-Promenade im Rahmen einer Zwangsversteigerung ein. Das verkündete der Rapper selbst in einer Instagram-Story, in der er obendrein auch noch gegen seinen Rap-Kollegen stichelte. Der "Deutscha Bad Boy"-Interpret lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und schießt zurück. "In der Billy-Wilder-Promenade habe ich übrigens 'No Name' [einen Disstrack gegen Bushido und Anna-Maria (42)] geschrieben und aufgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Wohnung!", schreibt er hämisch und ergänzt: "Hab jetzt ein Haus in Grunewald… Viele Grüße aus Berlin, wo du keine Sekunde frei laufen kannst."

Die Fans reagieren gemischt auf Flers öffentliche Antwort an Bushido. "Fanboy Moment... Anis hat die Wohnung seines Lieblingsrappers gekauft", kommentiert ein Fan sarkastisch, während ein anderer anmerkt: "Er ist doch selber vorm Finanzamt nach Dubai geflüchtet…" Jedoch werden auch Stimmen laut, die das Verhalten der beiden Musiker kindisch finden. "Wie ein Kindergarten, nur im Erwachsenenformat, irgendwie. Ihr könnt es nicht lassen" oder "Zwei erwachsene Männer, die sich seit Jahren im Internet beefen", lauten zwei kritischere Kommentare.

Die beiden Rapper sind seit Jahren verfeindet. Vergangenes Jahr soll Bushido dann sogar die Polizei eingeschaltet haben. Grund hierfür? Laut dem Tagesspiegel erwirkte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret einen Haftbefehl beim Amtsgericht Schöneberg, da dieser sich weigerte, ihm eine Vermögensauskunft zu geben. Das lässt darauf schließen, dass Fler Schulden bei dem Dubai-Auswanderer hatte.

Instagram / fler Fler im August 2022

Getty Images Bushido im März 2024

