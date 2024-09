Stefan Raabs neue Show: So läuft es hinter den Kulissen ab

Am Mittwoch war es endlich so weit – die erste Folge von Stefan Raabs (57) neuer Show flimmerte über die Bildschirme der RTL+-Zuschauer. Einer der fünf Kandidaten plaudert im Gespräch mit Bild nun aus dem Nähkästchen und verrät, wie es hinter den Kulissen von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" zugeht. Wie konnten sich die Teilnehmer überhaupt bewerben? "Ich bin bei einer Plattform für Castingaufrufe angemeldet. Dort gab es schon vor zwei Monaten einen Aufruf, dass Kandidaten für eine Spielshow gesucht werden. Ich dachte, ich bin sportlich und auch nicht auf den Kopf gefallen", erklärt Olli Buse.

Anschließend musste Olli ein Vorstellungsvideo abdrehen, ohne zu wissen, bei welcher Show er überhaupt mitmachen wird. Erst einen Tag vor der Aufzeichnung brachte ein Anruf Licht ins Dunkel. "Ich bekam einen Tag vor der Aufzeichnung am Dienstag plötzlich einen Anruf, ob ich den Boxkampf gesehen habe. Erst dann wusste ich, worum es wirklich geht", erzählt der Football-Spieler dem Newsportal. Stefan war schon immer Ollis Idol. Für ihn ging mit der Teilnahme an der TV-Show des Entertainers ein wahrer Wunsch in Erfüllung. "Ich wollte schon immer gegen ihn antreten. Alles, was er anpackt, wird zu Gold", schwärmt Olli. Anschließend folgten Stellproben, Kostüm und Make-up – Stefan hatte er bis dahin aber noch nicht zu Gesicht bekommen.

Für Olli war die Show-Teilnahme allerdings nur von kurzer Zeit: Er flog als erster Kandidat raus. Aber auch für Stefan entwickelte sich der Abend wahrscheinlich nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Bei einem Spiel gegen Kandidat Sören Kluge kostet eine lockere Schraube dem Moderator den Sieg. Die Aufgabe: Stefan und Sören sollen je vier Sommer- und Winterreifen eines Renault Twingo wechseln. Die Niederlage konnte der 57-Jährige offenbar überhaupt nicht fassen. Wie Express berichtete, soll er auch noch nach der Sendung herumgewütet haben und seiner Wut Ausdruck verliehen haben.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Olli Buse und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab, Entertainer

