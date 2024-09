Bill Gates verrät: So kommuniziert er mit seiner Tochter

Bill Gates (68) hat kürzlich enthüllt, dass er seine Tochter Phoebe per Textnachricht kontaktiert, um ihr mitzuteilen, dass er ihr eine E-Mail sendet. Diese Anekdote teilte der Unternehmer in einem Post auf seinem Blog GatesNotes anlässlich der Veröffentlichung seiner neuen Netflix-Dokuserie "What's Next? The Future with Bill Gates". In einem denkwürdigen Gespräch zwischen Bill und seiner Tochter, das in der Serie gezeigt wird, erklärt Phoebe ihrem Vater, dass niemand mehr E-Mails für persönliche Kommunikation nutzen würde. Er solle ihr stattdessen besser direkt eine Textnachricht schicken. Bill wählt daraufhin "den Mittelweg" und nutzt beides!

Bill beschreibt weiter, dass dieses Gespräch eines der bedeutendsten für ihn gewesen sei. Phoebe, das jüngste seiner drei Kinder aus der Ehe mit Melinda Gates (60), bringe ihm immer wieder wichtige Lektionen bei: "Wenige Menschen in deinem Leben können so direkt zu dir sein wie deine eigenen Kinder." Während ihrer Unterhaltung diskutieren beide über den Umgang mit sozialen Medien. Besonders dass Facebook und E-Mail bei der jüngeren Generation ausgedient hätten, sei für Bill im Nachhinein eine wertvolle Erkenntnis gewesen.

Bill pflegt ein inniges Verhältnis zu seinen Kindern. Phoebe, Absolventin der Stanford University und Mitbegründerin der digitalen Modeplattform Phia, liegt ihrem Vater besonders am Herzen. Er bewundere ihr Engagement für Frauenrechte und Frauengesundheit und freue sich auf ihre zukünftigen Erfolge.

Getty Images Bill Gates, Phoebe Gates, 8. Juni 2022, Time100-Gala in der Frederick P. Rose Hall

Getty Images Bill Gates, August 2022

