Eva Mendes gibt ehrlichen Einblick in ihre Gefühle als Mama

Eva Mendes (50) liebt ihre Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee über alles. Umso schwerer ist es für sie, dass ihre Mädchen bereits acht und zehn Jahre alt sind. Bei ihrem Auftritt in der Talkshow "The Drew Barrymore Show" sprach die "Ghost Rider"-Darstellerin ehrlich über ihre Gefühle und die Veränderungen, die das Älterwerden ihrer Töchter mit sich bringt. "Ich fühle mich verloren, falls das einen Sinn ergibt", gab Eva im Hinblick auf die zunehmende Selbstständigkeit von Amada und Esmeralda zu.

Eine Frage stelle sich die "Hitch – Der Date Doktor"-Bekanntheit immer wieder: "Wer bin ich jetzt, wo die Kinder alleine zurechtkommen? Sie brauchen mich nicht mehr jede Sekunde." Trotz der veränderten Umstände sei Eva immer noch sehr glücklich in ihrer Rolle als Mutter. "Es hat sich alles ein wenig verändert", stellte die 50-Jährige fest und ergänzte: "Aber ich liebe es, mit meinen Mädchen über alle möglichen Dinge zu reden, weshalb ich mich sehr erfüllt fühle." So seien die beiden mittlerweile auch alt genug, um sich die Filme ihrer Mama anzusehen, was Eva gerne als Gelegenheit nutzt, um ihrem Nachwuchs die eine oder andere lehrreiche Lektion zu erteilen.

Eva und ihr Ehemann Ryan Gosling (43) sind in Sachen Kindererziehung ein eingespieltes Team. Wie die "Girl in Progress"-Darstellerin im Mai gegenüber People verriet, unterstütze sie der Barbie-Star, wo er nur könne und halte ihr stets den Rücken frei. "Ich bin keine Köchin, also kocht mein Mann und ich putze, das ist ein schöner Ausgleich", plauderte Eva aus und ergänzte: "Ich kann nicht kochen und ihr wollt auch nicht, dass ich koche."

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

