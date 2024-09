Nur ein Scherz? Bushido kaufte Wohnung von Fler gar nicht

Im Streit zwischen Fler (42) und Bushido (45) gibt es neue Entwicklungen. Nachdem Bushido seinem Musikkollegen unter die Nase gerieben hatte, dass er der neue Besitzer seiner zwangsversteigerten Wohnung in der Billy-Wilder-Promenade sei, war sein Erzfeind gar nicht begeistert. Doch nun scheint Fler aufatmen zu können. BZ hat nämlich die wahren Eigentümer der Immobilie ausfindig gemacht. Die ehemalige Bleibe des "Deutscha Bad Boy"-Interpreten ging demnach an zwei Männer mittleren Alters, die mit den Rappern nichts am Hut haben. Außerdem habe der Kaufpreis nicht 540.000 Euro betragen, sondern 500.040.

Bushido hat auf diese Enthüllung bisher nicht reagiert. Er behauptete vor wenigen Tagen in einem Video auf Instagram: "Heute gab es die Zwangsversteigerung und ratet mal, wer für 540.000 Euro ersteigert hat. Also an dieser Stelle, liebe Grüße nach Berlin, liebe Grüße ans Amtsgericht Schöneberg." Während er diese Bombe platzen ließ, entspannte er im Pool seines Anwesens in Dubai. Einen Seitenhieb auf Fler konnte er sich bei der Gelegenheit nicht verkneifen. "Interessant für alle Fler-Fans, wenn es überhaupt noch welche gibt", schrieb er zu dem Clip.

Fler ließ sich diese Aussagen nicht einfach so gefallen und schoss kurze Zeit später auf Social Media zurück. "In der Billy-Wilder-Promenade habe ich übrigens 'No Name' geschrieben und aufgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Wohnung! [...] Hab jetzt ein Haus in Grunewald… Viele Grüße aus Berlin, wo du keine Sekunde frei laufen kannst", warnte er den 45-Jährigen. Bei dem von dem Hip-Hop-Star erwähnten Song handelt es sich um einen Diss-Track gegen Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42).

Getty Images Bushido im März 2024

Instagram / fler Fler, Musiker

