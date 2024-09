Streit vorbei? Nico und Thorsten Legat strahlen zusammen

Haben sie sich wieder versöhnt? Bereits seit Jahren haben Thorsten Legat (55) und seine Söhne Leon und Nico Legat (26) Probleme miteinander. Noch im Allstars-Dschungelcamp beklagte der ehemalige Fußballer sein schlechtes Verhältnis zu seinen Kindern. Doch nun sieht es so aus, als würde er sich zumindest einem seiner Söhne wieder nähern. In seiner Instagram-Story teilt der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer nun ein Foto, das ihn bei einem lustigen Zusammensein mit seinem Vater, seiner Mutter Alexandra Legat und zwei anderen Freunden zeigt. Allen voran strahlen besonders Nico und seine Eltern über das ganze Gesicht.

Noch vor wenigen Tagen hörte sich alles noch etwas komplizierter an. Im Interview mit RTL machten Thorsten und Alexandra deutlich, dass sie sich einen anderen Lebensstil für ihre Kinder wünschen würden. "Ich habe meine Frau gefragt, sie hat mich gefragt. Unsere Kinder kennen viele Dinge im Leben und fallen in dieses Dilemma herein. In Alkohol, in Partys, in Drogen, in Rauchen, in Frauen. Das ist ja auch alles nicht schlimm, aber wenn es überhandnimmt, dann fragt sich ein Thorsten Legat [...] und auch Alexandra: 'Was haben wir falsch gemacht?'", erklärten die Eheleute.

Während die Legats offenbar mit ihrem Sohn Nico wieder etwas besser zurechtkommen, herrscht zwischen ihnen und Sohnemann Leon komplette Funkstille. "Sich tagelang, wochenlang, monatelang nicht zu melden, das gehört sich nicht", beschwerte sich Thorsten Ende August im Interview mit Promiflash. Auch im Legenden-Dschungel kam das Thema auf – dort erklärte der Sportler, dass sein Sprössling nichts von der Familie wissen wolle.

Instagram / nico.legat Alexandra, Thorsten und Nico Legat mit Freunden, September 2024

Instagram / thorsten_legat_official Leon Legat und Thorsten Legat im Dezember 2022

