Wollen Sam Dylan und Rafi Rachek ins Dschungelcamp gehen?

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) haben sich längst in der deutschen Welt des Reality-TV etabliert. Aktuell kämpfen die beiden TV-Stars bei Das Sommerhaus der Stars um den Sieg. Doch wie steht es um eines der größten Reality-Formate, die das Fernsehen zu bieten hat: das Dschungelcamp? "Im Dschungelcamp ist das Problem, da kann ich mich nicht so schön anziehen und so was alles. Ich mag ja lieber Shows, wo ich immer gut aussehen kann und da sind so viele Tiere, vor denen ich auch superviel Angst habe. Ich weiß nicht, ich muss mich jetzt erst mal vom Sommerhaus erholen", äußert sich Sam im Gespräch mit Promiflash auf der Bertelsmann-Party und fügt noch hinzu: "Diese ganzen Freaks, die ich da erlebt habe, und dann im Dschungel noch mehr Freaks. Das würde ich nicht aushalten, danach müsste ich wahrscheinlich selbst in die Klapse."

Sams Partner Rafi sieht das jedoch anders – er wäre bereit für den Dschungel! "Ich weiß nicht, warum ich bisher nicht drin war. Das hätte schon vor Jahren passieren müssen [...]. Man weiß, Rafi Rachek wird abliefern. Das weiß jeder zu hundert Prozent, deswegen hoffe ich mal, dass irgendwann die Zeit reif ist", erklärt die Fernsehbekanntheit ebenfalls im Gespräch mit Promiflash. Er glaubt, dass er in dem Format weitaus mehr reißen würde als manch andere: "Andere gehen da rein, halten den Mund, weil sie Angst haben, dass sie keine Follower oder keine Kooperationen bekommen, aber wir gehen da rein und liefern ab."

Doch auch noch andere TV-Formate würden Rafi reizen. "Tatsächlich habe ich schon seit Jahren Lust auf Let's Dance. Ich muss aber einfach gestehen, ich kann nicht tanzen, aber eine Sache kann ich garantieren: Es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam", erklärt er weiter im Interview. Aktuell sorgen er und Sam aber noch mit ihrer Kabbelei im Sommerhaus für ordentlich Wirbel.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

